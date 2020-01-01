Buy CryptoMarketsSpotFuturesKORUEarnEvent Center
More
$1,000,000 TradFi Gala
Regístrate

Principales tokens de Emisor de tarjetas de criptomonedas por capitalización de mercado

Explora las criptomonedas con mejor rendimiento en el mercado en este sector: Emisor de tarjetas de criptomonedas. Las criptomonedas que aparecen a continuación están clasificadas por capitalización de mercado, lo que te permite seguir fácilmente tendencias del mercado y descubrir oportunidades de inversión.

#
Moneda
Precio
Últimos 7 días
Acción
1
Cronos
Cronos
CRO
$ 0.04675
-0.17%
-0.89%
-13.87%
$ 2.09B
$ 2.42M
2
Nexo
Nexo
NEXO
$ 0.7196
-0.06%
+0.25%
+0.08%
$ 467.29M
$ 112.91K
3
Karma by Virtuals
Karma by Virtuals
KARMA
$ 0.00094212
+0.68%
-0.12%
-17.58%
$ 942.07K
$ 11.34K
4
Baanx
Baanx
BXX
$ 0.001847
+1.87%
-26.21%
-39.82%
$ 457.35K
$ 3.79M
5
Plutus
Plutus
PLUTUS
$ 0.00294226
0.00%
--
-5.91%
$ 227.92K
$ 2.15
6
PLUS
PLUS
PLUS
$ 6.84
0.00%
--
0.00%
$ 136.83K
$ 1.46
7
WEEX Token
WEEX Token
WXT
$ 0.015548
0.00%
+0.37%
+1.56%
--
$ 284.46M

Preguntas frecuentes

¿Cuáles son los tokens de Emisor de tarjetas de criptomonedas y por qué son populares?
Los tokens de Emisor de tarjetas de criptomonedas representan un grupo de proyectos de criptomonedas centrados en un tema o tecnología compartida. Esta categoría ha atraído una atención significativa por parte de los operadores, con 7 tokens que actualmente se rastrean en MEXC y una capitalización de mercado combinada de $2.56B.
¿Cuál es el token de Emisor de tarjetas de criptomonedas con el mejor rendimiento en este momento?
Entre los tokens de Emisor de tarjetas de criptomonedas rastreados en MEXC, WXT ha mostrado el mejor desempeño reciente con un cambio de precio de 0.37% en las últimas 24 horas. Los datos de rendimiento se actualizan en tiempo real y pueden variar según las condiciones del mercado.
¿Cuántos tokens de Emisor de tarjetas de criptomonedas están listados en MEXC?
MEXC actualmente realiza un seguimiento de 7 tokens de Emisor de tarjetas de criptomonedas, que abarcan tanto proyectos negociables como proyectos de prelistado. CRO, NEXO, KARMA se encuentra entre los tokens populares de Emisor de tarjetas de criptomonedas. Regularmente se añaden nuevos tokens a medida que la categoría evoluciona.
¿Cuál es la capitalización de mercado total de la categoría Emisor de tarjetas de criptomonedas?
La capitalización de mercado combinada de todos los tokens de la categoría Emisor de tarjetas de criptomonedas es de aproximadamente $2.56B. Esta cifra refleja el valor agregado de la categoría y está sujeta a las fluctuaciones del mercado en tiempo real.

Aviso legal

La inclusión de activos digitales en el sector Emisor de tarjetas de criptomonedas, junto con las reglas de clasificación y los datos de mercado, proviene de terceros independientes. La inclusión de un token en esta categoría no constituye un respaldo, una garantía ni una recomendación de inversión por parte de MEXC. Todo el contenido es meramente informativo. Los precios de las criptomonedas están sujetos a fluctuaciones del mercado; te recomendamos que realices tu propia investigación y operes con precaución.