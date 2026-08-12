Precio de Planck hoy

El precio actual de Planck (PLANCK) hoy es $ 0, con una variación del 18.22% en las últimas 24 horas. El tipo de cambio actual de PLANCK a USD es $ 0 por PLANCK.

Planck actualmente está en el puesto #- por capitalización de mercado en $ 9,737.75, con un suministro circulante de 76.56M PLANCK. Durante las últimas 24 horas, PLANCK cotiza entre $ 0 (bajo) y $ 0 (alto), lo que refleja la actividad del mercado. Su máximo histórico se sitúa en $ 3.75, mientras que el mínimo histórico fue $ 0.

En el corto plazo, PLANCK experimentó un cambio de -8.03% en la última hora y de -22.34% en los últimos 7 días. En el último día, el volumen total de trading alcanzó los $ 1.28K.

Información del mercado de Planck (PLANCK)

Cap de mercado $ 9.74K$ 9.74K $ 9.74K Volumen (24H) $ 1.28K$ 1.28K $ 1.28K Cap. de mercado totalmente diluida $ 63.60K$ 63.60K $ 63.60K Suministro de Circulación 76.56M 76.56M 76.56M Suministro total 500,000,000.0 500,000,000.0 500,000,000.0

La capitalización de mercado actual de Planck es de $ 9.74K, con un volumen de trading en 24 horas de $ 1.28K. El suministro circulante de PLANCK es de 76.56M, con un suministro total de 500000000.0. Su valor totalmente diluido (FDV) es de $ 63.60K.