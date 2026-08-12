Precio de Pepeinatux hoy

El precio actual de Pepeinatux ($INA) hoy es $ 0, con una variación del 0.74% en las últimas 24 horas. El tipo de cambio actual de $INA a USD es $ 0 por $INA.

Pepeinatux actualmente está en el puesto #- por capitalización de mercado en $ 43,747, con un suministro circulante de 1.00B $INA. Durante las últimas 24 horas, $INA cotiza entre $ 0 (bajo) y $ 0 (alto), lo que refleja la actividad del mercado. Su máximo histórico se sitúa en $ 0.01647425, mientras que el mínimo histórico fue $ 0.

En el corto plazo, $INA experimentó un cambio de +0.07% en la última hora y de +3.71% en los últimos 7 días. En el último día, el volumen total de trading alcanzó los --.

Información del mercado de Pepeinatux ($INA)

Cap de mercado $ 43.75K$ 43.75K $ 43.75K Volumen (24H) ---- -- Cap. de mercado totalmente diluida $ 43.75K$ 43.75K $ 43.75K Suministro de Circulación 1.00B 1.00B 1.00B Suministro total 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0

La capitalización de mercado actual de Pepeinatux es de $ 43.75K, con un volumen de trading en 24 horas de --. El suministro circulante de $INA es de 1.00B, con un suministro total de 1000000000.0. Su valor totalmente diluido (FDV) es de $ 43.75K.