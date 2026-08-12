Precio de Pecunity hoy

El precio actual de Pecunity (PEC) hoy es $ 0.00681779, con una variación del 0.95% en las últimas 24 horas. El tipo de cambio actual de PEC a USD es $ 0.00681779 por PEC.

Pecunity actualmente está en el puesto #- por capitalización de mercado en $ 120,848, con un suministro circulante de 17.73M PEC. Durante las últimas 24 horas, PEC cotiza entre $ 0.00675138 (bajo) y $ 0.00683373 (alto), lo que refleja la actividad del mercado. Su máximo histórico se sitúa en $ 0.04713753, mientras que el mínimo histórico fue $ 0.00267016.

En el corto plazo, PEC experimentó un cambio de +0.01% en la última hora y de +4.35% en los últimos 7 días. En el último día, el volumen total de trading alcanzó los $ 112.62.

Información del mercado de Pecunity (PEC)

Cap de mercado $ 120.85K$ 120.85K $ 120.85K Volumen (24H) $ 112.62$ 112.62 $ 112.62 Cap. de mercado totalmente diluida $ 170.45K$ 170.45K $ 170.45K Suministro de Circulación 17.73M 17.73M 17.73M Suministro total 25,000,000.0 25,000,000.0 25,000,000.0

La capitalización de mercado actual de Pecunity es de $ 120.85K, con un volumen de trading en 24 horas de $ 112.62. El suministro circulante de PEC es de 17.73M, con un suministro total de 25000000.0. Su valor totalmente diluido (FDV) es de $ 170.45K.