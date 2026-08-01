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El precio actual de Checkmate hoy es 0.014085 EUR. La capitalización de mercado de CHECK es -- EUR. ¡Sigue en tiempo real las actualizaciones de precios de CHECK a EUR, gráficos en vivo, capitalización de mercado, volumen en las últimas 24 horas, y mucho más en España!El precio actual de Checkmate hoy es 0.014085 EUR. La capitalización de mercado de CHECK es -- EUR. ¡Sigue en tiempo real las actualizaciones de precios de CHECK a EUR, gráficos en vivo, capitalización de mercado, volumen en las últimas 24 horas, y mucho más en España!

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Precio de Checkmate(CHECK)

Precio en vivo de 1 CHECK en EUR:

€0.01211396
€0.01211396€0.01211396
-5.29%1D
EUR
Gráfico de precios en vivo de Checkmate (CHECK)
Última actualización de la página: 2026-08-12 05:34:01 (UTC+8)

Precio de Checkmate hoy

El precio actual de Checkmate (CHECK) hoy es € 0.014085, con una variación del 5.29% en las últimas 24 horas. El tipo de cambio actual de CHECK a EUR es € 0.014085 por CHECK.

Checkmate actualmente está en el puesto #- por capitalización de mercado en --, con un suministro circulante de -- CHECK. Durante las últimas 24 horas, CHECK cotiza entre € 0.014 (bajo) y € 0.015549 (alto), lo que refleja la actividad del mercado. Su máximo histórico se sitúa en --, mientras que el mínimo histórico fue --.

En el corto plazo, CHECK experimentó un cambio de +0.14% en la última hora y de -24.42% en los últimos 7 días. En el último día, el volumen total de trading alcanzó los € 96.09K.

Información del mercado de Checkmate (CHECK)

--
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€ 96.09K
€ 96.09K€ 96.09K

€ 14.09M
€ 14.09M€ 14.09M

--
----

1,000,000,000
1,000,000,000 1,000,000,000

1,000,000,000
1,000,000,000 1,000,000,000

BASE

La capitalización de mercado actual de Checkmate es de --, con un volumen de trading en 24 horas de € 96.09K. El suministro circulante de CHECK es de --, con un suministro total de 1000000000. Su valor totalmente diluido (FDV) es de € 14.09M.

Historial de precios de Checkmate EUR

Rango de precios en 24 horas:
€ 0.014
€ 0.014€ 0.014
24H Mín
€ 0.015549
€ 0.015549€ 0.015549
24H Máx

€ 0.014
€ 0.014€ 0.014

€ 0.015549
€ 0.015549€ 0.015549

--
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--
----

+0.14%

-5.29%

-24.42%

-24.42%

Historial de precios de Checkmate (CHECK) en EUR

Siga los cambios de precios de Checkmate para hoy, 30 días, 60 días y 90 días:

PeríodoCambio (EUR)Cambio (%)
Hoy€ -0.00067662-5.29%
30 Días€ -0.014623-50.94%
60 Días€ -0.051304-78.46%
90 Días€ -0.030512-68.42%
Cambio de precio de Checkmate hoy

Hoy, CHECK registró un cambio de € -0.00067662 (-5.29%), reflejando su última actividad en el mercado.

Cambio de precio de Checkmate en 30 días

En los últimos 30 días, el precio cambió € -0.014623 (-50.94%), mostrando el rendimiento a corto plazo del token.

Cambio de precio de Checkmate en 60 días

Ampliando la vista a 60 días, CHECK experimentó un cambio de € -0.051304 (-78.46%), proporcionando una perspectiva más amplia sobre su rendimiento.

Cambio de precio de Checkmate en 90 días

Al observar la tendencia de 90 días, el precio se movió € -0.030512 (-68.42%), ofreciendo una visión de la trayectoria a largo plazo del token.

¿Quieres desbloquear el historial de precios de todos los tiempos y los movimientos del precio de Checkmate (CHECK)?

Consulta la página Historial de precios de Checkmate ahora.

Análisis de Checkmate

Este análisis aprovecha modelos de IA para evaluar la acción reciente del precio de Checkmate, la dinámica de su volumen y el sentimiento del mercado. El procesamiento de datos en tiempo real destaca las tendencias emergentes y las posibles configuraciones de trading, lo cual facilita la toma de decisiones más informadas y oportunas.

Tendencia actual del mercado de Checkmate: ¿alcista o bajista?

Sentimiento general actual en el mercado de CHECK: alcista, alcista 72% | bajista 28%;

Dimensión del indicadorConclusión del modeloProporción/umbralExplicación sencilla
KDJCruz doradaK > DEl impulso a corto plazo se está calentando, la temperatura sube.
StochRSI> 80Zona de sobrecompraEl corto plazo sube demasiado rápido, ten en cuenta el riesgo de retroceso.
Grupo MA7 Comprar 0 Neutral 0 Vender≥ 80% CompraTodas las MAs alineadas hacia arriba, a corto plazo significativamente por encima del largo plazo.
MACDCruz doradaDIF > DEAEstá surgiendo un impulso alcista.
Grupo EMA7 Comprar 0 Neutral 0 Vender≥ 80% CompraTodas las MAs alineadas hacia arriba, a corto plazo significativamente por encima del largo plazo.
BOLL (20,2)Precio < Banda InferiorTocando o rompiendo la banda inferiorEntrando en la zona de "barato", volatilidad en aumento.
RSI (14)Neutral30‑70Dentro del rango normal, aún tiene espacio.
Punto de pivotePrecio < S2Por debajo de S2Más barato que el rango reciente de "más barato", en territorio bajo.

**Estructura del mercado** CHECK_USDT en el período de 4 horas cotiza a 0,028248, operando por debajo del nivel central de 0,0288, un 1,1% por debajo. Se encuentra dentro del rango de soporte formado por S2 (0,02829) y S1 (0,02849). Tanto las medias móviles (MA) como las exponenciales (EMA) muestran una configuración alcista, con el precio situado por encima del sistema de medias. **Estado de la dinámica** El MACD ha registrado una señal de cruce alcista, con ambas líneas (rápida y lenta) apuntando en la misma dirección. El RSI se mantiene en un rango neutro, sin que la dinámica a corto plazo haya entrado en zona de sobrecompra. Las medias móviles de varios períodos y los indicadores de tendencia presentan una alineación favorable. **Niveles clave** En la parte superior, R1 se sitúa en 0,029 (+2,7%) y R2 en 0,0293 (+3,8%), conformando una banda de resistencia cercana. En la parte inferior, S1 está en 0,02849 (+0,9%) y S2 en 0,02829 (+0,1%), estableciendo niveles inmediatos de soporte. El nivel central de 0,0288 (+1,9%) actúa como referencia para posibles cambios en la estructura del mercado.

Este contenido ha sido generado por IA a partir de datos históricos y actuales del mercado. Solo tiene fines informativos y no constituye ningún tipo de asesoramiento en materia de inversión.

¿Qué factores influyen en los precios de Checkmate?

Varios factores clave influyen en los precios del token Checkmate (CHECK):

Sentimiento del Mercado: Las tendencias generales del mercado de criptomonedas y la confianza de los inversores afectan directamente los precios de CHECK.

Utilidad y Adopción: Los casos de uso en el mundo real, el crecimiento de la plataforma y la adopción por parte de los usuarios impulsan la demanda.

Volumen de Trading: Una mayor liquidez suele traducirse en precios más estables.

Alianzas Estratégicas: Las alianzas e integraciones estratégicas pueden aumentar su valor.

Tokenomics: Los mecanismos de suministro, las recompensas por staking y las quemas de tokens afectan la escasez.

Noticias Regulatorias: Las regulaciones sobre criptomonedas impactan a todos los activos digitales, incluido CHECK.

Desarrollos Técnicos: Las actualizaciones de la plataforma, las nuevas funciones y el progreso en la hoja de ruta influyen en el interés de los inversores.

¿Por qué la gente quiere saber el precio de Checkmate hoy?

La gente quiere conocer el precio de Checkmate (CHECK) hoy por varias razones clave:

- Decisiones de trading: Los traders activos necesitan los precios actuales para comprar o vender en los momentos óptimos y maximizar sus ganancias.

- Seguimiento de carteras: Los inversionistas monitorean el valor de sus posiciones para evaluar su desempeño y realizar ajustes estratégicos.

- Análisis del mercado: Los movimientos de precios ayudan a identificar tendencias, niveles de soporte/resistencia y posibles oportunidades.

- FOMO/timing: El miedo a perderse algo impulsa a las personas a verificar si deben entrar o salir rápidamente de sus posiciones.

- Planificación de inversiones: Los precios actuales informan las decisiones sobre el tamaño de las posiciones y las estrategias de gestión de riesgos.

Predicción de precios para Checkmate

Predicción del precio de Checkmate (CHECK) para 2030 (en 4 años)
De acuerdo con el módulo de predicción de precios mostrado arriba, el precio objetivo de CHECK en 2030 es de € --, con un 0.00% de tasa de crecimiento.
Predicción del precio de Checkmate (CHECK) para 2040 (en 14 años)

Para 2040, el precio de Checkmate podría ver un crecimiento del 0.00%. Podría alcanzar un precio de trading de € --.

Herramientas MEXC
Para proyecciones de escenarios en tiempo real y un análisis más personalizado, los usuarios pueden utilizar la herramienta de predicción de precios y la información de mercado basada en IA de MEXC.
Aviso legal: Estos escenarios son ilustrativos y educativos; las criptomonedas son volátiles: realiza tu propia investigación (DYOR) antes de tomar decisiones.
¿Quieres saber qué precios alcanzará Checkmate en el periodo de 2026-2027? Visita nuestra página de predicción de precios para conocer los pronósticos del precio de CHECK para el periodo de 2026-2027 haciendo clic en Predicción del precio de Checkmate.

Cómo comprar e invertir Checkmate en España

¿Listo para empezar con Checkmate? Comprar CHECK es rápido y fácil para principiantes en MEXC. Puedes empezar a operar al instante una vez que hayas realizado tu primera compra. Para obtener más información, consulta nuestra guía completa en cómo comprar Checkmate. A continuación encontrarás un resumen rápido de 5 pasos para ayudarte a comenzar tu viaje de compra de Checkmate (CHECK).

Paso 1

Regístrate para obtener una cuenta y completa el KYC

Primero, regístrate y completa el proceso de KYC en MEXC. Puedes hacerlo desde el sitio web oficial de MEXC o la app de MEXC usando tu número de teléfono o correo electrónico.
Paso 2

Añade USDT, USDC o USDE a tu billetera

USDT, USDC y USDE facilitan el trading en MEXC. Puedes comprar USDT, USDC y USDE mediante transferencia bancaria, OTC u operaciones P2P.
Paso 3

Ir a la página de trading Spot

En el sitio web de MEXC, haz clic en Spot en la barra superior y busca tus tokens preferidos.
Paso 4

Elige tus tokens

Con más de -- tokens disponibles, puedes comprar fácilmente Bitcoin, Ethereum y tokens en tendencia.
Paso 5

Completa tu compra

Ingresa la cantidad de tokens o el equivalente en tu moneda local. Haz clic en Comprar, y se abonará Checkmate instantáneamente en tu billetera.
Guía para comprar Checkmate (CHECK)

¿Qué puedes hacer con Checkmate?

Poseer Checkmate te permite abrir más puertas en términos de comprar y holdear. Puedes operar con BTC en cientos de mercados, obtener recompensas pasivas a través de productos flexibles de participación y ahorro, o aprovechar las herramientas de trading profesionales para hacer crecer tus activos. Tanto si eres un principiante o un inversor profesional y experimentado, MEXC facilita la maximización de tu potencial cripto. A continuación se muestran las cuatro formas principales en que puedes aprovechar al máximo tus tokens de Bitcoin

  • Explora el mercado spot de MEXC

    Explora el mercado spot de MEXC

    Opera más de 2,800 tokens con tarifas ultrabajas.

    Trading de futuros

    Trading de futuros

    Opera con un apalancamiento de hasta 500x y una gran liquidez.

  • MEXC Launchpool

    MEXC Launchpool

    Haz staking de tokens y gana increíbles airdrops.

    Premercado MEXC

    Premercado MEXC

    Compra y vende nuevos tokens antes de su listado oficial.

Operar con tarifas extremadamente bajas en MEXC

Comprar Checkmate (CHECK) en MEXC se traduce en más valor por tu dinero. Como una de las plataformas de criptomonedas con las tarifas más bajas del mercado, MEXC te ayuda a reducir costos desde tu primera operación.

Tarifas de trading spot:
--
Maker
--
Taker
Tarifas de trading de futuros:
--
Maker
--
Taker

Consulta las tarifas de trading competitivas de MEXC

Además, puedes operar al contado una selección de tokens sin ninguna tarifa a través del Festival de 0 Tarifas de MEXC.

Qué es Checkmate (CHECK)

El ecosistema Checkmate tiene la misión de cultivar un movimiento global de pensadores estratégicos y competitivos. Apoyamos juegos de nueva generación, propiedad de la comunidad, que inspiran el crecimiento intelectual, la creatividad y una competencia significativa mediante la tecnología blockchain. CHECK es la moneda nativa del ecosistema Checkmate. Ofrece diversas utilidades dentro del ecosistema, incluidas, entre otras, el respaldo de las economías dentro del juego, la compra de activos dentro del juego —como cosméticos— y la participación en actividades de gobernanza.

Checkmate Recurso

Para conocer Checkmate más a fondo, considera explorar recursos adicionales como el libro blanco, el sitio web oficial y otras publicaciones:

Libro blanco
Sitio Web Oficial Checkmate
Explorador de bloques

Categoría :

Base EcosystemBase NativeBinance Alpha Spotlight

Usuarios También Preguntan: Otras Preguntas Sobre Checkmate

Última actualización de la página: 2026-08-12 05:34:01 (UTC+8)

Actualizaciones importantes de la industria para Checkmate (CHECK)

Tiempo (UTC+8)TipoInformación
02-11 14:20:00Actualizaciones de la Industria
En las últimas 24 horas, salida neta de CEX de 59,400 ETH
02-10 18:39:21Datos On-chain
Ayer, el ETF despot de Bitcoin registró una transferencia neta de $144.9 millones, mientras que el ETF de Ethereum registró una transferencia neta de $57 millones
02-04 11:04:00Actualizaciones de la Industria
El índice de miedo cripto cae nuevamente a 14, el mercado permanece en zona de "miedo extremo"
02-04 00:48:00Actualizaciones de la Industria
$285 millones liquidados en toda la red en las últimas 24 horas, tanto posiciones largas como cortas eliminadas
02-01 01:12:00Actualizaciones de la Industria
Bitcoin cae por debajo del mínimo anterior de $80,600, alcanzando un nuevo mínimo desde el 11 de abril de 2025
01-28 07:44:00Actualizaciones de la Industria
El índice del dólar alcanza su nivel más bajo desde febrero de 2022, el mercado de criptos continúa su rally

Explorar más sobre Checkmate

CHECK USDT (trading de futuros)

Abre posiciones long o short de CHECK con apalancamiento. Explora el trading de futuros CHECKUSDT en MEXC y aprovecha los movimientos del mercado.

Opera Checkmate (CHECK) en los mercados de MEXC

Explora los mercados de spot y futuros, consulta el precio y volumen de Checkmate en vivo y opera en directo.

Pares
Precio
Cambio en 24 h
Volumen en 24 h
CHECK/USDT
€0.0121088
€0.0121088€0.0121088
-5.35%
6.46M (USDT)

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€0.1066486
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-29.05%

Top al alza

Las principales subidas de criptomonedas de hoy

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TradingRazor

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RAZOR

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+36.22%

ZKcandy

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+21.52%

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€0.010406€0.010406

+15.23%

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MY

€0.010664
€0.010664€0.010664

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Los precios de las criptomonedas están sujetos a grandes riesgos de mercado y a la volatilidad de los precios. Debe invertir en proyectos y productos con los que esté familiarizado y en los que entienda los riesgos que conllevan. Debe considerar cuidadosamente su experiencia de inversión, su situación financiera, sus objetivos de inversión y su tolerancia al riesgo y consultar a un asesor financiero independiente antes de realizar cualquier inversión. Este material no debe interpretarse como asesoramiento financiero. La rentabilidad pasada no es un indicador fiable de la rentabilidad futura. El valor de su inversión puede bajar o subir, y es posible que no recupere el importe invertido. Usted es el único responsable de sus decisiones de inversión. MEXC no se hace responsable de las pérdidas que pueda sufrir. Para más información, consulte nuestras Condiciones de Uso y la Advertencia de Riesgo. Por favor, tenga también en cuenta que los datos relativos a la criptodivisa mencionada que se presentan aquí (como su precio actual en vivo) se basan en fuentes de terceros. Se le presentan "tal cual" y solo con fines informativos, sin representación ni garantía de ningún tipo. Los enlaces proporcionados a sitios de terceros tampoco están bajo el control de MEXC. MEXC no es responsable de la fiabilidad y exactitud de dichos sitios de terceros y de sus contenidos.

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