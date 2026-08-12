¿De qué trata Pear Protocol?

Pear Protocol es el hogar del trading de pares. Permite a los usuarios realizar 'operaciones de pares' largas y cortas con apalancamiento, en cadena y con un solo clic. Por ejemplo, si crees que Solana superará a Cardano, puedes tomar una posición larga en el par SOL/ADA en Pear, analizarlo sin esfuerzo, supervisar y gestionar fácilmente tu riesgo, y luego compartir tu posición con tu comunidad. Todas las posiciones solo requieren criptomonedas estables (USDC) como garantía, y está disponible un apalancamiento de hasta 60 veces en algunos pares.

¿Cuál es el precio actual de Pear Protocol?

Pear Protocol (PEAR) se cotiza a €0.012331919889879480000, lo que refleja un movimiento de precios del -0.83% en las últimas 24 horas. Estos datos en vivo agregan precios provenientes de exchanges globales para brindar a los traders una valoración precisa del mercado en cualquier momento.

¿Qué papel desempeña Pear Protocol en su ecosistema?

Como activo central dentro de la red -- y parte del sector Decentralized Exchange (DEX),Exchange-based Tokens,Decentralized Finance (DeFi),Perpetuals,Arbitrum Ecosystem, PEAR suele impulsar funciones esenciales como pagos, staking, votación de gobernanza e incentivos de liquidez. Su diseño puede influir en cómo funcionan las aplicaciones o contratos inteligentes en todo su ecosistema.

¿Con qué intensidad se está negociando PEAR hoy?

En las últimas 24 horas, PEAR registró un volumen de operaciones de €--. Un volumen elevado suele indicar un fuerte interés de los inversores, una liquidez más saludable y una mejor ejecución tanto para traders pequeños como grandes.

¿Cuál es la oferta circulante de Pear Protocol?

Hoy hay 483819664.7251718 tokens en circulación, lo que determina la cantidad disponible para la negociación. La oferta circulante ayuda a los inversores a estimar la escasez, la dinámica de inflación y la posible distribución a largo plazo del token.

¿Cuál es la capitalización de mercado y el puesto de PEAR?

Pear Protocol ocupa actualmente el puesto #1359 en el mercado con una capitalización de mercado de €5966930.8421900505000, lo que lo coloca entre los activos reconocidos en su sector y ayuda a los inversores a medir su escala relativa.

¿Cómo ha evolucionado Pear Protocol en las últimas 24 horas?

Su precio ha mostrado un movimiento de precios del -0.83% en las últimas 24 horas. Los movimientos a corto plazo pueden verse influenciados por el sentimiento de trading, cambios en la liquidez o acontecimientos relacionados con la red --.

¿Cómo se compara Pear Protocol con activos similares en la misma categoría?

Dentro del segmento Decentralized Exchange (DEX),Exchange-based Tokens,Decentralized Finance (DeFi),Perpetuals,Arbitrum Ecosystem, PEAR muestra una actividad competitiva respaldada por niveles sólidos de trading, alta liquidez y sus casos de uso continuos en su ecosistema.