Precio de PayFi Strategy Token USDC hoy

El precio actual de PayFi Strategy Token USDC (PSTUSDC) hoy es $ 1.063, con una variación del 0.04% en las últimas 24 horas. El tipo de cambio actual de PSTUSDC a USD es $ 1.063 por PSTUSDC.

PayFi Strategy Token USDC actualmente está en el puesto #- por capitalización de mercado en $ 111,247,441, con un suministro circulante de 104.69M PSTUSDC. Durante las últimas 24 horas, PSTUSDC cotiza entre $ 1.062 (bajo) y $ 1.063 (alto), lo que refleja la actividad del mercado. Su máximo histórico se sitúa en $ 1.063, mientras que el mínimo histórico fue $ 1.032.

En el corto plazo, PSTUSDC experimentó un cambio de -0.01% en la última hora y de +0.18% en los últimos 7 días. En el último día, el volumen total de trading alcanzó los --.

Información del mercado de PayFi Strategy Token USDC (PSTUSDC)

Cap de mercado $ 111.25M$ 111.25M $ 111.25M Volumen (24H) ---- -- Cap. de mercado totalmente diluida $ 111.38M$ 111.38M $ 111.38M Suministro de Circulación 104.69M 104.69M 104.69M Suministro total 104,815,156.164855 104,815,156.164855 104,815,156.164855

