Precio de Paradex hoy

El precio actual de Paradex (DIME) hoy es $ 0.00980852, con una variación del 6.66% en las últimas 24 horas. El tipo de cambio actual de DIME a USD es $ 0.00980852 por DIME.

Paradex actualmente está en el puesto #- por capitalización de mercado en $ 2,184,148, con un suministro circulante de 221.53M DIME. Durante las últimas 24 horas, DIME cotiza entre $ 0.0098078 (bajo) y $ 0.01102136 (alto), lo que refleja la actividad del mercado. Su máximo histórico se sitúa en $ 0.07219, mientras que el mínimo histórico fue $ 0.00759918.

En el corto plazo, DIME experimentó un cambio de +0.00% en la última hora y de -14.97% en los últimos 7 días. En el último día, el volumen total de trading alcanzó los $ 1.11K.

Información del mercado de Paradex (DIME)

Cap de mercado $ 2.18M$ 2.18M $ 2.18M Volumen (24H) $ 1.11K$ 1.11K $ 1.11K Cap. de mercado totalmente diluida $ 9.81M$ 9.81M $ 9.81M Suministro de Circulación 221.53M 221.53M 221.53M Suministro total 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0

La capitalización de mercado actual de Paradex es de $ 2.18M, con un volumen de trading en 24 horas de $ 1.11K. El suministro circulante de DIME es de 221.53M, con un suministro total de 1000000000.0. Su valor totalmente diluido (FDV) es de $ 9.81M.