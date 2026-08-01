Precio de The Black Bull hoy

El precio actual de The Black Bull (ANSEM) hoy es € 0.20792, con una variación del 6.88% en las últimas 24 horas. El tipo de cambio actual de ANSEM a EUR es € 0.20792 por ANSEM.

The Black Bull actualmente está en el puesto #- por capitalización de mercado en --, con un suministro circulante de -- ANSEM. Durante las últimas 24 horas, ANSEM cotiza entre € 0.18646 (bajo) y € 0.22578 (alto), lo que refleja la actividad del mercado. Su máximo histórico se sitúa en --, mientras que el mínimo histórico fue --.

En el corto plazo, ANSEM experimentó un cambio de +5.69% en la última hora y de +17.02% en los últimos 7 días. En el último día, el volumen total de trading alcanzó los € 586.13K.

Información del mercado de The Black Bull (ANSEM)

Cap de mercado ---- -- Volumen (24H) € 586.13K€ 586.13K € 586.13K Cap. de mercado totalmente diluida € 207.92M€ 207.92M € 207.92M Suministro de Circulación ---- -- Suministro total 999,996,827 999,996,827 999,996,827 Blockchain pública SOL

La capitalización de mercado actual de The Black Bull es de --, con un volumen de trading en 24 horas de € 586.13K. El suministro circulante de ANSEM es de --, con un suministro total de 999996827. Su valor totalmente diluido (FDV) es de € 207.92M.