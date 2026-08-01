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El precio actual de The Black Bull hoy es 0.20792 EUR. La capitalización de mercado de ANSEM es -- EUR. ¡Sigue en tiempo real las actualizaciones de precios de ANSEM a EUR, gráficos en vivo, capitalización de mercado, volumen en las últimas 24 horas, y mucho más en España!El precio actual de The Black Bull hoy es 0.20792 EUR. La capitalización de mercado de ANSEM es -- EUR. ¡Sigue en tiempo real las actualizaciones de precios de ANSEM a EUR, gráficos en vivo, capitalización de mercado, volumen en las últimas 24 horas, y mucho más en España!

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Precio de The Black Bull(ANSEM)

Precio en vivo de 1 ANSEM en EUR:

€0.1788112
€0.1788112€0.1788112
+6.88%1D
EUR
Gráfico de precios en vivo de The Black Bull (ANSEM)
Última actualización de la página: 2026-08-12 04:32:59 (UTC+8)

Precio de The Black Bull hoy

El precio actual de The Black Bull (ANSEM) hoy es € 0.20792, con una variación del 6.88% en las últimas 24 horas. El tipo de cambio actual de ANSEM a EUR es € 0.20792 por ANSEM.

The Black Bull actualmente está en el puesto #- por capitalización de mercado en --, con un suministro circulante de -- ANSEM. Durante las últimas 24 horas, ANSEM cotiza entre € 0.18646 (bajo) y € 0.22578 (alto), lo que refleja la actividad del mercado. Su máximo histórico se sitúa en --, mientras que el mínimo histórico fue --.

En el corto plazo, ANSEM experimentó un cambio de +5.69% en la última hora y de +17.02% en los últimos 7 días. En el último día, el volumen total de trading alcanzó los € 586.13K.

Información del mercado de The Black Bull (ANSEM)

--
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€ 586.13K
€ 586.13K€ 586.13K

€ 207.92M
€ 207.92M€ 207.92M

--
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999,996,827
999,996,827 999,996,827

SOL

La capitalización de mercado actual de The Black Bull es de --, con un volumen de trading en 24 horas de € 586.13K. El suministro circulante de ANSEM es de --, con un suministro total de 999996827. Su valor totalmente diluido (FDV) es de € 207.92M.

Historial de precios de The Black Bull EUR

Rango de precios en 24 horas:
€ 0.18646
€ 0.18646€ 0.18646
24H Mín
€ 0.22578
€ 0.22578€ 0.22578
24H Máx

€ 0.18646
€ 0.18646€ 0.18646

€ 0.22578
€ 0.22578€ 0.22578

--
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--
----

+5.69%

+6.88%

+17.02%

+17.02%

Historial de precios de The Black Bull (ANSEM) en EUR

Siga los cambios de precios de The Black Bull para hoy, 30 días, 60 días y 90 días:

PeríodoCambio (EUR)Cambio (%)
Hoy€ +0.0115103+6.88%
30 Días€ -0.03182-13.28%
60 Días€ +0.20292+4,058.40%
90 Días€ +0.20292+4,058.40%
Cambio de precio de The Black Bull hoy

Hoy, ANSEM registró un cambio de € +0.0115103 (+6.88%), reflejando su última actividad en el mercado.

Cambio de precio de The Black Bull en 30 días

En los últimos 30 días, el precio cambió € -0.03182 (-13.28%), mostrando el rendimiento a corto plazo del token.

Cambio de precio de The Black Bull en 60 días

Ampliando la vista a 60 días, ANSEM experimentó un cambio de € +0.20292 (+4,058.40%), proporcionando una perspectiva más amplia sobre su rendimiento.

Cambio de precio de The Black Bull en 90 días

Al observar la tendencia de 90 días, el precio se movió € +0.20292 (+4,058.40%), ofreciendo una visión de la trayectoria a largo plazo del token.

¿Quieres desbloquear el historial de precios de todos los tiempos y los movimientos del precio de The Black Bull (ANSEM)?

Consulta la página Historial de precios de The Black Bull ahora.

Análisis de The Black Bull

Este análisis aprovecha modelos de IA para evaluar la acción reciente del precio de The Black Bull, la dinámica de su volumen y el sentimiento del mercado. El procesamiento de datos en tiempo real destaca las tendencias emergentes y las posibles configuraciones de trading, lo cual facilita la toma de decisiones más informadas y oportunas.

Tendencia actual del mercado de The Black Bull: ¿alcista o bajista?

Sentimiento general actual en el mercado de ANSEM: bajista, alcista 45% | bajista 55%;

Dimensión del indicadorConclusión del modeloProporción/umbralExplicación sencilla
KDJCruz doradaK > DEl impulso a corto plazo se está calentando, la temperatura sube.
StochRSI< 20Zona de sobreventaEl corto plazo cae demasiado rápido, ten en cuenta la oportunidad de rebote.
Grupo MA7 Comprar 0 Neutral 0 Vender≥ 80% CompraTodas las MAs alineadas hacia arriba, a corto plazo significativamente por encima del largo plazo.
MACDCruz de la muerteDIF < DEAEstá surgiendo un impulso bajista.
Grupo EMA7 Comprar 0 Neutral 0 Vender≥ 80% CompraTodas las MAs alineadas hacia arriba, a corto plazo significativamente por encima del largo plazo.
BOLL (20,2)Inferior ≤ Precio ≤ MedioEntre la banda inferior y la banda mediaRelativamente débil, pero no extremo.
RSI (14)Neutral30‑70Dentro del rango normal, aún tiene espacio.
Punto de pivoteS2 ≤ Precio < S1Entre S2‑S1Por debajo del pivote central, entrando en la zona de precios bajos.

ANSEM_USDT se encuentra operando en el período de 4 horas a un nivel de 0,17426, por debajo del punto clave S1 situado en 0,175. El precio está ubicado en la parte inferior del rango formado entre el nivel central de 0,18 y el soporte S2 en 0,1675. El sistema de medias móviles muestra una configuración alcista, con las medias simples (MA) y exponenciales (EMA) emitiendo señales de compra. Sin embargo, existe cierta desviación entre el precio y las medias móviles de corto plazo, lo que indica que la estructura actual está limitada por la presión ejercida por el nivel clave superior. El indicador MACD se encuentra en estado de cruce bajista, con las líneas rápida y lenta divergiendo hacia abajo. El RSI permanece en una zona neutral, sin mostrar lecturas extremas de sobrecompra o sobreventa. Los valores de KDJ y StochRSI reflejan una disminución en el impulso a corto plazo, mientras que la volatilidad mantiene una tendencia convergente. Además, se observa una separación entre los indicadores de corto y largo plazo, evidenciando una divergencia entre la tendencia alcista de largo plazo y el potencial de corrección a corto plazo. Los niveles clave cercanos son: el soporte S1 en 0,175, a solo 0,00074 de distancia respecto al precio actual; y la resistencia R1 en 0,18, a 0,00574 del precio actual. En el lado inferior, el soporte inmediato se sitúa en el nivel S2 en 0,1675, a 0,00676 del precio actual. Por último, los niveles de referencia más distantes incluyen la resistencia R1 en 0,1875 y la resistencia R2 en 0,1925.

Este contenido ha sido generado por IA a partir de datos históricos y actuales del mercado. Solo tiene fines informativos y no constituye ningún tipo de asesoramiento en materia de inversión.

Predicción de precios para The Black Bull

Predicción del precio de The Black Bull (ANSEM) para 2030 (en 4 años)
De acuerdo con el módulo de predicción de precios mostrado arriba, el precio objetivo de ANSEM en 2030 es de € --, con un 0.00% de tasa de crecimiento.
Predicción del precio de The Black Bull (ANSEM) para 2040 (en 14 años)

Para 2040, el precio de The Black Bull podría ver un crecimiento del 0.00%. Podría alcanzar un precio de trading de € --.

Herramientas MEXC
Para proyecciones de escenarios en tiempo real y un análisis más personalizado, los usuarios pueden utilizar la herramienta de predicción de precios y la información de mercado basada en IA de MEXC.
Aviso legal: Estos escenarios son ilustrativos y educativos; las criptomonedas son volátiles: realiza tu propia investigación (DYOR) antes de tomar decisiones.
¿Quieres saber qué precios alcanzará The Black Bull en el periodo de 2026-2027? Visita nuestra página de predicción de precios para conocer los pronósticos del precio de ANSEM para el periodo de 2026-2027 haciendo clic en Predicción del precio de The Black Bull.

Cómo comprar e invertir The Black Bull en España

¿Listo para empezar con The Black Bull? Comprar ANSEM es rápido y fácil para principiantes en MEXC. Puedes empezar a operar al instante una vez que hayas realizado tu primera compra. Para obtener más información, consulta nuestra guía completa en cómo comprar The Black Bull. A continuación encontrarás un resumen rápido de 5 pasos para ayudarte a comenzar tu viaje de compra de The Black Bull (ANSEM).

Paso 1

Regístrate para obtener una cuenta y completa el KYC

Primero, regístrate y completa el proceso de KYC en MEXC. Puedes hacerlo desde el sitio web oficial de MEXC o la app de MEXC usando tu número de teléfono o correo electrónico.
Paso 2

Añade USDT, USDC o USDE a tu billetera

USDT, USDC y USDE facilitan el trading en MEXC. Puedes comprar USDT, USDC y USDE mediante transferencia bancaria, OTC u operaciones P2P.
Paso 3

Ir a la página de trading Spot

En el sitio web de MEXC, haz clic en Spot en la barra superior y busca tus tokens preferidos.
Paso 4

Elige tus tokens

Con más de -- tokens disponibles, puedes comprar fácilmente Bitcoin, Ethereum y tokens en tendencia.
Paso 5

Completa tu compra

Ingresa la cantidad de tokens o el equivalente en tu moneda local. Haz clic en Comprar, y se abonará The Black Bull instantáneamente en tu billetera.
Guía para comprar The Black Bull (ANSEM)

¿Qué puedes hacer con The Black Bull?

Poseer The Black Bull te permite abrir más puertas en términos de comprar y holdear. Puedes operar con BTC en cientos de mercados, obtener recompensas pasivas a través de productos flexibles de participación y ahorro, o aprovechar las herramientas de trading profesionales para hacer crecer tus activos. Tanto si eres un principiante o un inversor profesional y experimentado, MEXC facilita la maximización de tu potencial cripto. A continuación se muestran las cuatro formas principales en que puedes aprovechar al máximo tus tokens de Bitcoin

  • Explora el mercado spot de MEXC

    Explora el mercado spot de MEXC

    Opera más de 2,800 tokens con tarifas ultrabajas.

    Trading de futuros

    Trading de futuros

    Opera con un apalancamiento de hasta 500x y una gran liquidez.

  • MEXC Launchpool

    MEXC Launchpool

    Haz staking de tokens y gana increíbles airdrops.

    Premercado MEXC

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    Compra y vende nuevos tokens antes de su listado oficial.

Operar con tarifas extremadamente bajas en MEXC

Comprar The Black Bull (ANSEM) en MEXC se traduce en más valor por tu dinero. Como una de las plataformas de criptomonedas con las tarifas más bajas del mercado, MEXC te ayuda a reducir costos desde tu primera operación.

Tarifas de trading spot:
--
Maker
--
Taker
Tarifas de trading de futuros:
--
Maker
--
Taker

Consulta las tarifas de trading competitivas de MEXC

Además, puedes operar al contado una selección de tokens sin ninguna tarifa a través del Festival de 0 Tarifas de MEXC.

Qué es The Black Bull (ANSEM)

ANSEM es una ANSEM.

The Black Bull Recurso

Para conocer The Black Bull más a fondo, considera explorar recursos adicionales como el libro blanco, el sitio web oficial y otras publicaciones:

Sitio Web Oficial The Black Bull
Explorador de bloques

Categoría :

MemePump.fun EcosystemSolana Ecosystem

Usuarios También Preguntan: Otras Preguntas Sobre The Black Bull

Última actualización de la página: 2026-08-12 04:32:59 (UTC+8)

Actualizaciones importantes de la industria para The Black Bull (ANSEM)

Tiempo (UTC+8)TipoInformación
02-11 14:20:00Actualizaciones de la Industria
En las últimas 24 horas, salida neta de CEX de 59,400 ETH
02-10 18:39:21Datos On-chain
Ayer, el ETF despot de Bitcoin registró una transferencia neta de $144.9 millones, mientras que el ETF de Ethereum registró una transferencia neta de $57 millones
02-04 11:04:00Actualizaciones de la Industria
El índice de miedo cripto cae nuevamente a 14, el mercado permanece en zona de "miedo extremo"
02-04 00:48:00Actualizaciones de la Industria
$285 millones liquidados en toda la red en las últimas 24 horas, tanto posiciones largas como cortas eliminadas
02-01 01:12:00Actualizaciones de la Industria
Bitcoin cae por debajo del mínimo anterior de $80,600, alcanzando un nuevo mínimo desde el 11 de abril de 2025
01-28 07:44:00Actualizaciones de la Industria
El índice del dólar alcanza su nivel más bajo desde febrero de 2022, el mercado de criptos continúa su rally

Explorar más sobre The Black Bull

ANSEM USDT (trading de futuros)

Abre posiciones long o short de ANSEM con apalancamiento. Explora el trading de futuros ANSEMUSDT en MEXC y aprovecha los movimientos del mercado.

Opera The Black Bull (ANSEM) en los mercados de MEXC

Explora los mercados de spot y futuros, consulta el precio y volumen de The Black Bull en vivo y opera en directo.

Pares
Precio
Cambio en 24 h
Volumen en 24 h
ANSEM/USD1
€0.175569
€0.175569€0.175569
+5.21%
267.16K (USDT)
ANSEM/USDT
€0.1763774
€0.1763774€0.1763774
+5.45%
2.89M (USDT)

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€0.266084
€0.266084€0.266084

+209.40%

DAPPOS

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€0.3455652€0.3455652

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€0.0124528
€0.0124528€0.0124528

-21.51%

AurumX

AurumX

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€0.1070786
€0.1070786€0.1070786

-28.76%

Top al alza

Las principales subidas de criptomonedas de hoy

TradingRazor

TradingRazor

RAZOR

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€0.006536€0.006536

+68.88%

TOFU Story

TOFU Story

TOFU

€0.00031175
€0.00031175€0.00031175

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ZKcandy

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€2.5800
€2.5800€2.5800

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€0.010148€0.010148

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€0.0417702€0.0417702

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Los precios de las criptomonedas están sujetos a grandes riesgos de mercado y a la volatilidad de los precios. Debe invertir en proyectos y productos con los que esté familiarizado y en los que entienda los riesgos que conllevan. Debe considerar cuidadosamente su experiencia de inversión, su situación financiera, sus objetivos de inversión y su tolerancia al riesgo y consultar a un asesor financiero independiente antes de realizar cualquier inversión. Este material no debe interpretarse como asesoramiento financiero. La rentabilidad pasada no es un indicador fiable de la rentabilidad futura. El valor de su inversión puede bajar o subir, y es posible que no recupere el importe invertido. Usted es el único responsable de sus decisiones de inversión. MEXC no se hace responsable de las pérdidas que pueda sufrir. Para más información, consulte nuestras Condiciones de Uso y la Advertencia de Riesgo. Por favor, tenga también en cuenta que los datos relativos a la criptodivisa mencionada que se presentan aquí (como su precio actual en vivo) se basan en fuentes de terceros. Se le presentan "tal cual" y solo con fines informativos, sin representación ni garantía de ningún tipo. Los enlaces proporcionados a sitios de terceros tampoco están bajo el control de MEXC. MEXC no es responsable de la fiabilidad y exactitud de dichos sitios de terceros y de sus contenidos.

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