Precio de REAL hoy

El precio actual de REAL (ASSET) hoy es € 0.26596, con una variación del 1.24% en las últimas 24 horas. El tipo de cambio actual de ASSET a EUR es € 0.26596 por ASSET.

REAL actualmente está en el puesto #- por capitalización de mercado en --, con un suministro circulante de -- ASSET. Durante las últimas 24 horas, ASSET cotiza entre € 0.25632 (bajo) y € 0.26863 (alto), lo que refleja la actividad del mercado. Su máximo histórico se sitúa en --, mientras que el mínimo histórico fue --.

En el corto plazo, ASSET experimentó un cambio de -0.08% en la última hora y de +3.57% en los últimos 7 días. En el último día, el volumen total de trading alcanzó los € 423.49K.

Información del mercado de REAL (ASSET)

Cap de mercado ---- -- Volumen (24H) € 423.49K€ 423.49K € 423.49K Cap. de mercado totalmente diluida € 265.96M€ 265.96M € 265.96M Suministro de Circulación ---- -- Suministro total 1,000,000,000 1,000,000,000 1,000,000,000 Blockchain pública ETH

La capitalización de mercado actual de REAL es de --, con un volumen de trading en 24 horas de € 423.49K. El suministro circulante de ASSET es de --, con un suministro total de 1000000000. Su valor totalmente diluido (FDV) es de € 265.96M.