Precio de Oracle xStock hoy

El precio actual de Oracle xStock (ORCLX) hoy es $ 212.58, con una variación del 5.65% en las últimas 24 horas. El tipo de cambio actual de ORCLX a USD es $ 212.58 por ORCLX.

Oracle xStock actualmente está en el puesto #- por capitalización de mercado en $ 1,159,595, con un suministro circulante de 5.45K ORCLX. Durante las últimas 24 horas, ORCLX cotiza entre $ 199.67 (bajo) y $ 212.62 (alto), lo que refleja la actividad del mercado. Su máximo histórico se sitúa en $ 341.33, mientras que el mínimo histórico fue $ 191.23.

En el corto plazo, ORCLX experimentó un cambio de -- en la última hora y de -8.27% en los últimos 7 días. En el último día, el volumen total de trading alcanzó los --.

Información del mercado de Oracle xStock (ORCLX)

Cap de mercado $ 1.16M$ 1.16M $ 1.16M Volumen (24H) ---- -- Cap. de mercado totalmente diluida $ 8.35M$ 8.35M $ 8.35M Suministro de Circulación 5.45K 5.45K 5.45K Suministro total 39,263.0387435324 39,263.0387435324 39,263.0387435324

La capitalización de mercado actual de Oracle xStock es de $ 1.16M, con un volumen de trading en 24 horas de --. El suministro circulante de ORCLX es de 5.45K, con un suministro total de 39263.0387435324. Su valor totalmente diluido (FDV) es de $ 8.35M.