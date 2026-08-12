Precio de Nodepay hoy

El precio actual de Nodepay (NC) hoy es $ 0, con una variación del 0.01% en las últimas 24 horas. El tipo de cambio actual de NC a USD es $ 0 por NC.

Nodepay actualmente está en el puesto #- por capitalización de mercado en $ 510,992, con un suministro circulante de 421.26M NC. Durante las últimas 24 horas, NC cotiza entre $ 0 (bajo) y $ 0 (alto), lo que refleja la actividad del mercado. Su máximo histórico se sitúa en $ 0.329888, mientras que el mínimo histórico fue $ 0.

En el corto plazo, NC experimentó un cambio de +0.06% en la última hora y de -6.23% en los últimos 7 días. En el último día, el volumen total de trading alcanzó los $ 103.80K.

Información del mercado de Nodepay (NC)

Cap de mercado $ 510.99K$ 510.99K $ 510.99K Volumen (24H) $ 103.80K$ 103.80K $ 103.80K Cap. de mercado totalmente diluida $ 510.99K$ 510.99K $ 510.99K Suministro de Circulación 421.26M 421.26M 421.26M Suministro total 999,934,932.0640163 999,934,932.0640163 999,934,932.0640163

La capitalización de mercado actual de Nodepay es de $ 510.99K, con un volumen de trading en 24 horas de $ 103.80K. El suministro circulante de NC es de 421.26M, con un suministro total de 999934932.0640163. Su valor totalmente diluido (FDV) es de $ 510.99K.