Precio de Nobiko Coin hoy

El precio actual de Nobiko Coin (LONG) hoy es $ 0, con una variación del 1.30% en las últimas 24 horas. El tipo de cambio actual de LONG a USD es $ 0 por LONG.

Nobiko Coin actualmente está en el puesto #- por capitalización de mercado en $ 328,308, con un suministro circulante de 998.33M LONG. Durante las últimas 24 horas, LONG cotiza entre $ 0 (bajo) y $ 0 (alto), lo que refleja la actividad del mercado. Su máximo histórico se sitúa en $ 0.02200124, mientras que el mínimo histórico fue $ 0.

En el corto plazo, LONG experimentó un cambio de -0.06% en la última hora y de +5.04% en los últimos 7 días. En el último día, el volumen total de trading alcanzó los $ 153.62.

Información del mercado de Nobiko Coin (LONG)

Cap de mercado $ 328.31K$ 328.31K $ 328.31K Volumen (24H) $ 153.62$ 153.62 $ 153.62 Cap. de mercado totalmente diluida $ 328.31K$ 328.31K $ 328.31K Suministro de Circulación 998.33M 998.33M 998.33M Suministro total 998,325,469.93161 998,325,469.93161 998,325,469.93161

La capitalización de mercado actual de Nobiko Coin es de $ 328.31K, con un volumen de trading en 24 horas de $ 153.62. El suministro circulante de LONG es de 998.33M, con un suministro total de 998325469.93161. Su valor totalmente diluido (FDV) es de $ 328.31K.