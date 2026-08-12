Precio de Nibor hoy

El precio actual de Nibor (NIBOR) hoy es $ 0, con una variación del 0,19% en las últimas 24 horas. El tipo de cambio actual de NIBOR a USD es $ 0 por NIBOR.

Nibor actualmente está en el puesto #- por capitalización de mercado en $ 21.000, con un suministro circulante de 913,71M NIBOR. Durante las últimas 24 horas, NIBOR cotiza entre $ 0 (bajo) y $ 0 (alto), lo que refleja la actividad del mercado. Su máximo histórico se sitúa en $ 0, mientras que el mínimo histórico fue $ 0.

En el corto plazo, NIBOR experimentó un cambio de -%0,04 en la última hora y de -%42,01 en los últimos 7 días. En el último día, el volumen total de trading alcanzó los --.

Información del mercado de Nibor (NIBOR)

Cap de mercado $ 21,00K$ 21,00K $ 21,00K Volumen (24H) ---- -- Cap. de mercado totalmente diluida $ 21,80K$ 21,80K $ 21,80K Suministro de Circulación 913,71M 913,71M 913,71M Suministro total 948.439.063,1323812 948.439.063,1323812 948.439.063,1323812

La capitalización de mercado actual de Nibor es de $ 21,00K, con un volumen de trading en 24 horas de --. El suministro circulante de NIBOR es de 913,71M, con un suministro total de 948439063.1323812. Su valor totalmente diluido (FDV) es de $ 21,80K.