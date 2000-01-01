Buy CryptoMarketsSpotFuturesKORUEarnEvent Center
More
$1,000,000 TradFi Gala
Regístrate

Principales tokens de Robinhood Chain Meme por capitalización de mercado

Explora las criptomonedas con mejor rendimiento en el mercado en este sector: Robinhood Chain Meme. Las criptomonedas que aparecen a continuación están clasificadas por capitalización de mercado, lo que te permite seguir fácilmente tendencias del mercado y descubrir oportunidades de inversión.

#
Moneda
Precio
Últimos 7 días
Acción
1
DOGE
DOGE
DOGE
$ 0.07161
-0.76%
+2.04%
+2.55%
$ 12.21B
$ 126.96M
2
Toshi
Toshi
TOSHI
$ 0.0001024
0.00%
+0.19%
-1.25%
$ 43.33M
$ 528.74M
3
MOG Coin
MOG Coin
MOG
$ 0.0000001001
-0.19%
-0.91%
-0.95%
$ 39.10M
$ 641.11B
4
Defi App
Defi App
HOME
$ 0.009332
-1.60%
+3.29%
+1.78%
$ 37.53M
$ 11.16M
5
Wojak
Wojak
WOJAK
$ 0.00000005961
-0.27%
+7.23%
-8.40%
$ 19.83M
$ 3.76T
6
MowCat
MowCat
MOW
$ 0.01978843
-0.30%
+0.01%
-1.54%
$ 19.79M
$ 1.91M
7
Little John
Little John
JOHN
$ 0.01719516
0.00%
--
0.00%
$ 17.20M
$ 167.50M
8
Thinking Cat
Thinking Cat
HMM
$ 0.0160863
+16.64%
+1.34%
+1,327.89%
$ 16.09M
$ 3.14M
9
What IF
What IF
IF
$ 0.00877224
-1.05%
-0.09%
+4.28%
$ 7.99M
$ 994.65K
10
LOXI
LOXI
LOXI
$ 0.00244129
-0.49%
0.00%
-41.02%
$ 2.44M
$ 1.42K
11
Wen
Wen
WEN
$ 0.000003314
-0.33%
-4.89%
-7.78%
$ 2.41M
$ 16.84B
12
Crude Cat
Crude Cat
CRUDECAT
$ 0.00549797
0.00%
-0.01%
+196.50%
$ 2.13M
$ 993.18K
13
Liluni
Liluni
LILUNI
$ 0.00146257
-7.41%
+0.47%
-30.93%
$ 1.46M
$ 1.06M
14
Ansem Cat
Ansem Cat
ANSEMCAT
$ 2.44E-6
+0.41%
-25.70%
-28.02%
$ 1.02M
--
15
INTERN
INTERN
INTERN
$ 0.00091985
-0.19%
-0.19%
-37.92%
$ 920.07K
$ 215.46K
16
Tygr
Tygr
TYGR
$ 0.00098319
+18.37%
+0.65%
+155.42%
$ 899.86K
$ 467.85K
17
FIRE
FIRE
FIRE
$ 0.00087399
+4.64%
+0.07%
+282.89%
$ 863.19K
$ 93.38K
18
The Stock Impaler
The Stock Impaler
STOCKIMPALER
$ 0.00086843
-0.21%
-0.28%
-19.90%
$ 857.40K
$ 120.47K
19
NASDANQ
NASDANQ
NASDANQ
$ 0.0008111
-2.12%
+0.23%
-30.93%
$ 811.10K
$ 358.63K
20
Buy Button
Buy Button
BUY
$ 0.00079683
-1.72%
-0.11%
-25.99%
$ 733.17K
$ 75.83K
21
Robin Hood
Robin Hood
FOX
$ 0.00060197
+6.58%
+0.40%
+16.39%
$ 601.96K
$ 227.22K
22
Dog on Wire
Dog on Wire
DOW
$ 0.00055432
-6.02%
+4.66%
+4,654.03%
$ 542.58K
$ 746.44K
23
Throbbin
Throbbin
THROBBIN
$ 0.00047022
+1.98%
+0.28%
+129.12%
$ 449.32K
$ 32.86K
24
URU
URU
URU
$ 0.00060959
-1.25%
-0.12%
+20.48%
$ 371.95K
$ 17.07K
25
Cashcat Strategy
Cashcat Strategy
CATSTR
$ 0.00034819
-0.44%
-0.02%
+140.21%
$ 348.19K
$ 120.00K
26
Pooch
Pooch
POOCH
$ 0.00034168
-0.27%
-0.15%
+512.88%
$ 341.68K
$ 3.89K
27
HOODIE
HOODIE
HOODIE
$ 3.16E-6
-5.11%
-4.70%
-37.43%
$ 315.99K
--
28
SHIBCAT
SHIBCAT
SHIBCAT
$ 0.00027514
-2.18%
-0.16%
+162.41%
$ 275.14K
$ 16.88K
29
watch it grow
watch it grow
SEEDCOIN
$ 0.00024311
+0.68%
-0.18%
-27.25%
$ 246.42K
$ 78.34K
30
divinely protected
divinely protected
222
$ 0.00024554
-0.57%
-0.33%
+9.70%
$ 245.54K
$ 181.52K
31
Vibing Cat
Vibing Cat
VIBE CAT
$ 0.0002715
-0.33%
+0.17%
-7.86%
$ 240.82K
$ 28.99K
32
Vladhood
Vladhood
VLAD
$ 0.00023242
-16.23%
+0.38%
+26.38%
$ 232.48K
$ 251.33K
33
The Office Dog
The Office Dog
YORK
$ 2.23E-6
0.00%
-1.80%
-6.30%
$ 223.03K
--
34
Fonz on Pons
Fonz on Pons
FONZ
$ 0.0002732
+4.09%
+0.34%
+204.30%
$ 222.58K
$ 84.51K
35
Copper pot of wealth
Copper pot of wealth
COOKWARE
$ 0.00024603
-0.27%
+0.65%
+47.83%
$ 220.23K
$ 52.86K
36
SLIPPY
SLIPPY
SLIPPY
$ 0.0002109
+4.34%
+0.21%
-50.41%
$ 210.90K
$ 49.35K
37
The Little Guy
The Little Guy
GUY
$ 0.00020992
-1.96%
-0.09%
-6.81%
$ 209.92K
$ 17.73K
38
Peeps
Peeps
PEEPS
$ 0.00020314
-0.33%
+0.03%
-38.14%
$ 203.14K
$ 671.69
39
The Green Bull
The Green Bull
VLAD
$ 0.00019991
-0.17%
+0.07%
-7.19%
$ 199.91K
$ 548.95
40
this is not a website
this is not a website
WEBSITE
$ 0.00020943
-3.26%
+0.12%
+118.54%
$ 197.60K
$ 114.14K
41
StagWifHood
StagWifHood
STAG
$ 0.00019401
-0.20%
-0.01%
-0.12%
$ 194.02K
$ 678.53
42
Swole Doge
Swole Doge
SWOGE
$ 0.00017902
-0.18%
+0.07%
+38.62%
$ 178.99K
$ 8.68K
43
Good In The Hood
Good In The Hood
GOOD
$ 0.00022885
+2.67%
+0.07%
-37.24%
$ 178.01K
$ 30.21K
44
Crypto Paradise
Crypto Paradise
SEAL
$ 0.00171735
-0.17%
+0.14%
-22.54%
$ 171.74K
$ 2.98K
45
4663
4663
4663
$ 0.00016667
-1.01%
-0.13%
+0.40%
$ 166.67K
$ 8.04K
46
ChowdLaunch
ChowdLaunch
CHWDR
$ 0.00016755
-0.30%
-0.35%
-63.14%
$ 165.23K
$ 19.28K
47
Apes Together Strong
Apes Together Strong
APES
$ 0.00014558
-0.14%
+0.02%
-87.57%
$ 145.58K
$ 624.79
48
Baby Cash Cat
Baby Cash Cat
BABYCASHCAT
$ 0.00012974
-0.11%
-0.21%
+12.08%
$ 129.74K
$ 28.10K
49
NINEHOOD
NINEHOOD
NINEHOOD
$ 0.00012976
+0.02%
+0.16%
-67.11%
$ 129.73K
$ 47.42K
50
Bull
Bull
BULL
$ 0.0001264
+0.16%
-4.01%
-12.01%
$ 126.79K
$ 428.72M

Preguntas frecuentes

¿Cuáles son los tokens de Robinhood Chain Meme y por qué son populares?
Los tokens de Robinhood Chain Meme representan un grupo de proyectos de criptomonedas centrados en un tema o tecnología compartida. Esta categoría ha atraído una atención significativa por parte de los operadores, con 122 tokens que actualmente se rastrean en MEXC y una capitalización de mercado combinada de $12.43B.
¿Cuál es el token de Robinhood Chain Meme con el mejor rendimiento en este momento?
Entre los tokens de Robinhood Chain Meme rastreados en MEXC, HOOD ha mostrado el mejor desempeño reciente con un cambio de precio de 167.20% en las últimas 24 horas. Los datos de rendimiento se actualizan en tiempo real y pueden variar según las condiciones del mercado.
¿Cuántos tokens de Robinhood Chain Meme están listados en MEXC?
MEXC actualmente realiza un seguimiento de 122 tokens de Robinhood Chain Meme, que abarcan tanto proyectos negociables como proyectos de prelistado. DOGE, TOSHI, MOG se encuentra entre los tokens populares de Robinhood Chain Meme. Regularmente se añaden nuevos tokens a medida que la categoría evoluciona.
¿Cuál es la capitalización de mercado total de la categoría Robinhood Chain Meme?
La capitalización de mercado combinada de todos los tokens de la categoría Robinhood Chain Meme es de aproximadamente $12.43B. Esta cifra refleja el valor agregado de la categoría y está sujeta a las fluctuaciones del mercado en tiempo real.

Aviso legal

La inclusión de activos digitales en el sector Robinhood Chain Meme, junto con las reglas de clasificación y los datos de mercado, proviene de terceros independientes. La inclusión de un token en esta categoría no constituye un respaldo, una garantía ni una recomendación de inversión por parte de MEXC. Todo el contenido es meramente informativo. Los precios de las criptomonedas están sujetos a fluctuaciones del mercado; te recomendamos que realices tu propia investigación y operes con precaución.