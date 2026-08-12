Precio de NetMind Token hoy

El precio actual de NetMind Token (NMT) hoy es $ 0.04066656, con una variación del 0.57% en las últimas 24 horas. El tipo de cambio actual de NMT a USD es $ 0.04066656 por NMT.

NetMind Token actualmente está en el puesto #- por capitalización de mercado en $ 2,549,571, con un suministro circulante de 62.69M NMT. Durante las últimas 24 horas, NMT cotiza entre $ 0.04039023 (bajo) y $ 0.04111064 (alto), lo que refleja la actividad del mercado. Su máximo histórico se sitúa en $ 16.09, mientras que el mínimo histórico fue $ 0.03293026.

En el corto plazo, NMT experimentó un cambio de +0.00% en la última hora y de -0.83% en los últimos 7 días. En el último día, el volumen total de trading alcanzó los $ 4.63K.

Información del mercado de NetMind Token (NMT)

Cap de mercado $ 2.55M$ 2.55M $ 2.55M Volumen (24H) $ 4.63K$ 4.63K $ 4.63K Cap. de mercado totalmente diluida $ 5.84M$ 5.84M $ 5.84M Suministro de Circulación 62.69M 62.69M 62.69M Suministro total 143,540,111.2 143,540,111.2 143,540,111.2

La capitalización de mercado actual de NetMind Token es de $ 2.55M, con un volumen de trading en 24 horas de $ 4.63K. El suministro circulante de NMT es de 62.69M, con un suministro total de 143540111.2. Su valor totalmente diluido (FDV) es de $ 5.84M.