Precio de Naitzsche hoy

El precio actual de Naitzsche (NAI) hoy es $ 0, con una variación del 0.37% en las últimas 24 horas. El tipo de cambio actual de NAI a USD es $ 0 por NAI.

Naitzsche actualmente está en el puesto #- por capitalización de mercado en $ 23,449, con un suministro circulante de 999.39M NAI. Durante las últimas 24 horas, NAI cotiza entre $ 0 (bajo) y $ 0 (alto), lo que refleja la actividad del mercado. Su máximo histórico se sitúa en $ 0.02166225, mientras que el mínimo histórico fue $ 0.

En el corto plazo, NAI experimentó un cambio de -- en la última hora y de +20.11% en los últimos 7 días. En el último día, el volumen total de trading alcanzó los --.

Información del mercado de Naitzsche (NAI)

Cap de mercado $ 23.45K$ 23.45K $ 23.45K Volumen (24H) ---- -- Cap. de mercado totalmente diluida $ 23.45K$ 23.45K $ 23.45K Suministro de Circulación 999.39M 999.39M 999.39M Suministro total 999,390,186.227201 999,390,186.227201 999,390,186.227201

La capitalización de mercado actual de Naitzsche es de $ 23.45K, con un volumen de trading en 24 horas de --. El suministro circulante de NAI es de 999.39M, con un suministro total de 999390186.227201. Su valor totalmente diluido (FDV) es de $ 23.45K.