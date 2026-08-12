Precio de ProjectVex hoy

El precio actual de ProjectVex (VEXAI) hoy es € 0.00281, con una variación del 0.00% en las últimas 24 horas. El tipo de cambio actual de VEXAI a EUR es € 0.00281 por VEXAI.

ProjectVex actualmente está en el puesto #- por capitalización de mercado en --, con un suministro circulante de -- VEXAI. Durante las últimas 24 horas, VEXAI cotiza entre € 0.002627 (bajo) y € 0.003256 (alto), lo que refleja la actividad del mercado. Su máximo histórico se sitúa en --, mientras que el mínimo histórico fue --.

En el corto plazo, VEXAI experimentó un cambio de +0.89% en la última hora y de -13.25% en los últimos 7 días. En el último día, el volumen total de trading alcanzó los € 57.42K.

Información del mercado de ProjectVex (VEXAI)

Cap de mercado ---- -- Volumen (24H) € 57.42K€ 57.42K € 57.42K Cap. de mercado totalmente diluida € 0.00€ 0.00 € 0.00 Suministro de Circulación ---- -- Suministro total ---- -- Blockchain pública ROBINHOOD

La capitalización de mercado actual de ProjectVex es de --, con un volumen de trading en 24 horas de € 57.42K. El suministro circulante de VEXAI es de --, con un suministro total de --. Su valor totalmente diluido (FDV) es de --.