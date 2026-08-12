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El precio actual de ProjectVex hoy es 0.00281 EUR. La capitalización de mercado de VEXAI es -- EUR. ¡Sigue en tiempo real las actualizaciones de precios de VEXAI a EUR, gráficos en vivo, capitalización de mercado, volumen en las últimas 24 horas, y mucho más en España!El precio actual de ProjectVex hoy es 0.00281 EUR. La capitalización de mercado de VEXAI es -- EUR. ¡Sigue en tiempo real las actualizaciones de precios de VEXAI a EUR, gráficos en vivo, capitalización de mercado, volumen en las últimas 24 horas, y mucho más en España!

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Precio de ProjectVex(VEXAI)

Precio en vivo de 1 VEXAI en EUR:

€0
€0€0
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EUR
Gráfico de precios en vivo de ProjectVex (VEXAI)
Última actualización de la página: 2026-08-12 11:20:00 (UTC+8)

Precio de ProjectVex hoy

El precio actual de ProjectVex (VEXAI) hoy es € 0.00281, con una variación del 0.00% en las últimas 24 horas. El tipo de cambio actual de VEXAI a EUR es € 0.00281 por VEXAI.

ProjectVex actualmente está en el puesto #- por capitalización de mercado en --, con un suministro circulante de -- VEXAI. Durante las últimas 24 horas, VEXAI cotiza entre € 0.002627 (bajo) y € 0.003256 (alto), lo que refleja la actividad del mercado. Su máximo histórico se sitúa en --, mientras que el mínimo histórico fue --.

En el corto plazo, VEXAI experimentó un cambio de +0.89% en la última hora y de -13.25% en los últimos 7 días. En el último día, el volumen total de trading alcanzó los € 57.42K.

Información del mercado de ProjectVex (VEXAI)

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€ 57.42K
€ 57.42K€ 57.42K

€ 0.00
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ROBINHOOD

La capitalización de mercado actual de ProjectVex es de --, con un volumen de trading en 24 horas de € 57.42K. El suministro circulante de VEXAI es de --, con un suministro total de --. Su valor totalmente diluido (FDV) es de --.

Historial de precios de ProjectVex EUR

Rango de precios en 24 horas:
€ 0.002627
€ 0.002627€ 0.002627
24H Mín
€ 0.003256
€ 0.003256€ 0.003256
24H Máx

€ 0.002627
€ 0.002627€ 0.002627

€ 0.003256
€ 0.003256€ 0.003256

--
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+0.89%

0.00%

-13.25%

-13.25%

Historial de precios de ProjectVex (VEXAI) en EUR

Siga los cambios de precios de ProjectVex para hoy, 30 días, 60 días y 90 días:

PeríodoCambio (EUR)Cambio (%)
Hoy€ 00.00%
30 Días€ -0.002046-42.14%
60 Días€ -0.00019-6.34%
90 Días€ -0.00019-6.34%
Cambio de precio de ProjectVex hoy

Hoy, VEXAI registró un cambio de € 0 (0.00%), reflejando su última actividad en el mercado.

Cambio de precio de ProjectVex en 30 días

En los últimos 30 días, el precio cambió € -0.002046 (-42.14%), mostrando el rendimiento a corto plazo del token.

Cambio de precio de ProjectVex en 60 días

Ampliando la vista a 60 días, VEXAI experimentó un cambio de € -0.00019 (-6.34%), proporcionando una perspectiva más amplia sobre su rendimiento.

Cambio de precio de ProjectVex en 90 días

Al observar la tendencia de 90 días, el precio se movió € -0.00019 (-6.34%), ofreciendo una visión de la trayectoria a largo plazo del token.

¿Quieres desbloquear el historial de precios de todos los tiempos y los movimientos del precio de ProjectVex (VEXAI)?

Consulta la página Historial de precios de ProjectVex ahora.

Análisis de ProjectVex

Este análisis aprovecha modelos de IA para evaluar la acción reciente del precio de ProjectVex, la dinámica de su volumen y el sentimiento del mercado. El procesamiento de datos en tiempo real destaca las tendencias emergentes y las posibles configuraciones de trading, lo cual facilita la toma de decisiones más informadas y oportunas.

Tendencia actual del mercado de ProjectVex: ¿alcista o bajista?

Sentimiento general actual en el mercado de VEXAI: bajista, alcista 45% | bajista 55%;

Dimensión del indicadorConclusión del modeloProporción/umbralExplicación sencilla
KDJCruz doradaK > DEl impulso a corto plazo se está calentando, la temperatura sube.
StochRSI20‑80Zona neutralRitmo normal, sin señales extremas.
Grupo MA5‑6 Comprar60‑80% CompraLa mayoría de las MAs apuntando hacia arriba, alineación alcista dominante.
MACDCruz de la muerteDIF < DEAEstá surgiendo un impulso bajista.
Grupo EMA5‑6 Comprar60‑80% CompraLa mayoría de las MAs apuntando hacia arriba, alineación alcista dominante.
BOLL (20,2)Inferior ≤ Precio ≤ MedioEntre la banda inferior y la banda mediaRelativamente débil, pero no extremo.
RSI (14)Neutral30‑70Dentro del rango normal, aún tiene espacio.
Punto de pivoteS1 ≤ Precio < PivoteEntre S1‑PivoteAcaba de dejar el pivote central, posición moderadamente baja.

VEXAI_USDT se encuentra operando en el período de 4 horas cerca del nivel central de 0,00271. El precio coincide con el sistema de pivotes, lo que indica una falta de dirección clara a corto plazo. La serie de medias móviles muestra una configuración alcista, manteniendo cierta presencia de compradores en el mercado local. El indicador MACD ha formado una estructura de cruce bajista, señalizando un cambio en la dinámica del impulso. El RSI se sitúa en una zona neutral, sin que ninguno de los dos lados (compradores o vendedores) haya logrado romper el equilibrio actual. Los indicadores rápidos y lentos muestran una separación evidente, reflejando una divergencia entre el impulso a corto plazo y la tendencia a medio plazo. La volatilidad se mantiene dentro de niveles normales, sin registrar expansiones ni contracciones extremas. En la parte superior, el nivel de resistencia R1 ubicado en 0,00282 está aproximadamente a un 4% de distancia del precio actual, convirtiéndose en un objetivo cercano para posibles pruebas. En la parte inferior, el soporte S1 situado en 0,00256 se encuentra a unos 5,5% del precio actual, proporcionando un primer amortiguador ante posibles movimientos bajistas. Los niveles clave R2 y S2, ubicados en 0,00297 y 0,00245 respectivamente, definen los límites superiores e inferiores del rango. La distribución uniforme de estos niveles clave sugiere que el mercado se encuentra en una fase de consolidación y oscilación.

Este contenido ha sido generado por IA a partir de datos históricos y actuales del mercado. Solo tiene fines informativos y no constituye ningún tipo de asesoramiento en materia de inversión.

¿Qué factores influyen en los precios de ProjectVex?

Los precios de ProjectVex (VEXAI) están influenciados por: la dinámica de la oferta y la demanda del mercado, el sentimiento general del mercado de criptomonedas, los movimientos del precio de Bitcoin, el volumen de operaciones en las plataformas de intercambio, las actualizaciones sobre el desarrollo del proyecto y el progreso de su hoja de ruta, la tasa de adopción y el crecimiento de la base de usuarios, la tokenomía y la oferta circulante, las noticias regulatorias, así como el bombo en las redes sociales y la participación de la comunidad.

¿Por qué la gente quiere saber el precio de ProjectVex hoy?

La gente quiere conocer el precio de ProjectVex (VEXAI) hoy por varias razones: tomar decisiones de trading informadas, monitorear el valor de su cartera de inversiones, identificar oportunidades de compra o venta, evaluar las tendencias del mercado, calcular posibles ganancias o pérdidas y mantenerse al día con el desempeño de sus activos en el volátil mercado de criptomonedas.

Predicción de precios para ProjectVex

Predicción del precio de ProjectVex (VEXAI) para 2030 (en 4 años)
De acuerdo con el módulo de predicción de precios mostrado arriba, el precio objetivo de VEXAI en 2030 es de € --, con un 0.00% de tasa de crecimiento.
Predicción del precio de ProjectVex (VEXAI) para 2040 (en 14 años)

Para 2040, el precio de ProjectVex podría ver un crecimiento del 0.00%. Podría alcanzar un precio de trading de € --.

Herramientas MEXC
Para proyecciones de escenarios en tiempo real y un análisis más personalizado, los usuarios pueden utilizar la herramienta de predicción de precios y la información de mercado basada en IA de MEXC.
Aviso legal: Estos escenarios son ilustrativos y educativos; las criptomonedas son volátiles: realiza tu propia investigación (DYOR) antes de tomar decisiones.
¿Quieres saber qué precios alcanzará ProjectVex en el periodo de 2026-2027? Visita nuestra página de predicción de precios para conocer los pronósticos del precio de VEXAI para el periodo de 2026-2027 haciendo clic en Predicción del precio de ProjectVex.

Cómo comprar e invertir ProjectVex en España

¿Listo para empezar con ProjectVex? Comprar VEXAI es rápido y fácil para principiantes en MEXC. Puedes empezar a operar al instante una vez que hayas realizado tu primera compra. Para obtener más información, consulta nuestra guía completa en cómo comprar ProjectVex. A continuación encontrarás un resumen rápido de 5 pasos para ayudarte a comenzar tu viaje de compra de ProjectVex (VEXAI).

Paso 1

Regístrate para obtener una cuenta y completa el KYC

Primero, regístrate y completa el proceso de KYC en MEXC. Puedes hacerlo desde el sitio web oficial de MEXC o la app de MEXC usando tu número de teléfono o correo electrónico.
Paso 2

Añade USDT, USDC o USDE a tu billetera

USDT, USDC y USDE facilitan el trading en MEXC. Puedes comprar USDT, USDC y USDE mediante transferencia bancaria, OTC u operaciones P2P.
Paso 3

Ir a la página de trading Spot

En el sitio web de MEXC, haz clic en Spot en la barra superior y busca tus tokens preferidos.
Paso 4

Elige tus tokens

Con más de -- tokens disponibles, puedes comprar fácilmente Bitcoin, Ethereum y tokens en tendencia.
Paso 5

Completa tu compra

Ingresa la cantidad de tokens o el equivalente en tu moneda local. Haz clic en Comprar, y se abonará ProjectVex instantáneamente en tu billetera.
Guía para comprar ProjectVex (VEXAI)

¿Qué puedes hacer con ProjectVex?

Poseer ProjectVex te permite abrir más puertas en términos de comprar y holdear. Puedes operar con BTC en cientos de mercados, obtener recompensas pasivas a través de productos flexibles de participación y ahorro, o aprovechar las herramientas de trading profesionales para hacer crecer tus activos. Tanto si eres un principiante o un inversor profesional y experimentado, MEXC facilita la maximización de tu potencial cripto. A continuación se muestran las cuatro formas principales en que puedes aprovechar al máximo tus tokens de Bitcoin

  • Explora el mercado spot de MEXC

    Explora el mercado spot de MEXC

    Opera más de 2,800 tokens con tarifas ultrabajas.

    Trading de futuros

    Trading de futuros

    Opera con un apalancamiento de hasta 500x y una gran liquidez.

  • MEXC Launchpool

    MEXC Launchpool

    Haz staking de tokens y gana increíbles airdrops.

    Premercado MEXC

    Premercado MEXC

    Compra y vende nuevos tokens antes de su listado oficial.

Operar con tarifas extremadamente bajas en MEXC

Comprar ProjectVex (VEXAI) en MEXC se traduce en más valor por tu dinero. Como una de las plataformas de criptomonedas con las tarifas más bajas del mercado, MEXC te ayuda a reducir costos desde tu primera operación.

Tarifas de trading spot:
--
Maker
--
Taker
Tarifas de trading de futuros:
--
Maker
--
Taker

Consulta las tarifas de trading competitivas de MEXC

Además, puedes operar al contado una selección de tokens sin ninguna tarifa a través del Festival de 0 Tarifas de MEXC.

Qué es ProjectVex (VEXAI)

VEXAI es una VEXAI.

ProjectVex Recurso

Para conocer ProjectVex más a fondo, considera explorar recursos adicionales como el libro blanco, el sitio web oficial y otras publicaciones:

Explorador de bloques

Usuarios También Preguntan: Otras Preguntas Sobre ProjectVex

Última actualización de la página: 2026-08-12 11:20:00 (UTC+8)

Actualizaciones importantes de la industria para ProjectVex (VEXAI)

Tiempo (UTC+8)TipoInformación
02-11 14:20:00Actualizaciones de la Industria
En las últimas 24 horas, salida neta de CEX de 59,400 ETH
02-10 18:39:21Datos On-chain
Ayer, el ETF despot de Bitcoin registró una transferencia neta de $144.9 millones, mientras que el ETF de Ethereum registró una transferencia neta de $57 millones
02-04 11:04:00Actualizaciones de la Industria
El índice de miedo cripto cae nuevamente a 14, el mercado permanece en zona de "miedo extremo"
02-04 00:48:00Actualizaciones de la Industria
$285 millones liquidados en toda la red en las últimas 24 horas, tanto posiciones largas como cortas eliminadas
02-01 01:12:00Actualizaciones de la Industria
Bitcoin cae por debajo del mínimo anterior de $80,600, alcanzando un nuevo mínimo desde el 11 de abril de 2025
01-28 07:44:00Actualizaciones de la Industria
El índice del dólar alcanza su nivel más bajo desde febrero de 2022, el mercado de criptos continúa su rally

Explorar más sobre ProjectVex

VEXAI USDT (trading de futuros)

Abre posiciones long o short de VEXAI con apalancamiento. Explora el trading de futuros VEXAIUSDT en MEXC y aprovecha los movimientos del mercado.

Opera ProjectVex (VEXAI) en los mercados de MEXC

Explora los mercados de spot y futuros, consulta el precio y volumen de ProjectVex en vivo y opera en directo.

Pares
Precio
Cambio en 24 h
Volumen en 24 h
VEXAI/USD1
€0
€0€0
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0.00 (USDT)
VEXAI/USDT
€0
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0.00 (USDT)

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Los precios de las criptomonedas están sujetos a grandes riesgos de mercado y a la volatilidad de los precios. Debe invertir en proyectos y productos con los que esté familiarizado y en los que entienda los riesgos que conllevan. Debe considerar cuidadosamente su experiencia de inversión, su situación financiera, sus objetivos de inversión y su tolerancia al riesgo y consultar a un asesor financiero independiente antes de realizar cualquier inversión. Este material no debe interpretarse como asesoramiento financiero. La rentabilidad pasada no es un indicador fiable de la rentabilidad futura. El valor de su inversión puede bajar o subir, y es posible que no recupere el importe invertido. Usted es el único responsable de sus decisiones de inversión. MEXC no se hace responsable de las pérdidas que pueda sufrir. Para más información, consulte nuestras Condiciones de Uso y la Advertencia de Riesgo. Por favor, tenga también en cuenta que los datos relativos a la criptodivisa mencionada que se presentan aquí (como su precio actual en vivo) se basan en fuentes de terceros. Se le presentan "tal cual" y solo con fines informativos, sin representación ni garantía de ningún tipo. Los enlaces proporcionados a sitios de terceros tampoco están bajo el control de MEXC. MEXC no es responsable de la fiabilidad y exactitud de dichos sitios de terceros y de sus contenidos.

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