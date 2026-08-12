Precio de MVL hoy

El precio actual de MVL (MVL) hoy es $ 0, con una variación del 1.78% en las últimas 24 horas. El tipo de cambio actual de MVL a USD es $ 0 por MVL.

MVL actualmente está en el puesto #- por capitalización de mercado en $ 20,466,536, con un suministro circulante de 27.80B MVL. Durante las últimas 24 horas, MVL cotiza entre $ 0 (bajo) y $ 0 (alto), lo que refleja la actividad del mercado. Su máximo histórico se sitúa en $ 0.06973, mientras que el mínimo histórico fue $ 0.

En el corto plazo, MVL experimentó un cambio de -0.03% en la última hora y de -4.65% en los últimos 7 días. En el último día, el volumen total de trading alcanzó los $ 38.93K.

Información del mercado de MVL (MVL)

Cap de mercado $ 20.47M$ 20.47M $ 20.47M Volumen (24H) $ 38.93K$ 38.93K $ 38.93K Cap. de mercado totalmente diluida $ 22.08M$ 22.08M $ 22.08M Suministro de Circulación 27.80B 27.80B 27.80B Suministro total 30,000,000,000.0 30,000,000,000.0 30,000,000,000.0

La capitalización de mercado actual de MVL es de $ 20.47M, con un volumen de trading en 24 horas de $ 38.93K. El suministro circulante de MVL es de 27.80B, con un suministro total de 30000000000.0. Su valor totalmente diluido (FDV) es de $ 22.08M.