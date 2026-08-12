Precio de MoltID hoy

El precio actual de MoltID (MOLTID) hoy es $ 0, con una variación del 1.52% en las últimas 24 horas. El tipo de cambio actual de MOLTID a USD es $ 0 por MOLTID.

MoltID actualmente está en el puesto #- por capitalización de mercado en $ 20,920, con un suministro circulante de 956.44M MOLTID. Durante las últimas 24 horas, MOLTID cotiza entre $ 0 (bajo) y $ 0 (alto), lo que refleja la actividad del mercado. Su máximo histórico se sitúa en $ 0.00240296, mientras que el mínimo histórico fue $ 0.

En el corto plazo, MOLTID experimentó un cambio de -0.20% en la última hora y de -8.23% en los últimos 7 días. En el último día, el volumen total de trading alcanzó los --.

Información del mercado de MoltID (MOLTID)

Cap de mercado $ 20.92K$ 20.92K $ 20.92K Volumen (24H) ---- -- Cap. de mercado totalmente diluida $ 20.92K$ 20.92K $ 20.92K Suministro de Circulación 956.44M 956.44M 956.44M Suministro total 956,444,135.854213 956,444,135.854213 956,444,135.854213

La capitalización de mercado actual de MoltID es de $ 20.92K, con un volumen de trading en 24 horas de --. El suministro circulante de MOLTID es de 956.44M, con un suministro total de 956444135.854213. Su valor totalmente diluido (FDV) es de $ 20.92K.