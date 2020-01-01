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Principales tokens de Moltbook y Openclaw con temática por capitalización de mercado

Explora las criptomonedas con mejor rendimiento en el mercado en este sector: Moltbook y Openclaw con temática. Las criptomonedas que aparecen a continuación están clasificadas por capitalización de mercado, lo que te permite seguir fácilmente tendencias del mercado y descubrir oportunidades de inversión.

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Moneda
Precio
Últimos 7 días
Acción
1
Baby Claw
Baby Claw
BABYCLAW
$ 0.091376
0.00%
--
0.00%
$ 91.38M
$ 5.43
2
KellyClaude
KellyClaude
KELLYCLAUDE
$ 5.19E-6
-0.95%
+19.50%
+8.58%
$ 518.97K
--
3
Moltbook
Moltbook
MOLT
$ 3.91E-6
+0.26%
-1.40%
+4.27%
$ 391.23K
--
4
TurboUSD Unstablecoin
TurboUSD Unstablecoin
₸USD
$ 3.91E-6
0.00%
+0.70%
-1.26%
$ 379.45K
--
5
CLAWNCH
CLAWNCH
CLAWNCH
$ 1.78E-6
0.00%
-1.80%
-11.00%
$ 178.02K
--
6
Moltask
Moltask
MOLTASK
$ 5.137E-5
0.00%
-75.90%
-0.10%
$ 51.38K
--
7
Clawris
Clawris
CLAWRIS
$ 5.007E-5
0.00%
+38.50%
0.00%
$ 50.07K
--
8
MOLTYCASH
MOLTYCASH
MOLTYCASH
$ 4.91756E-7
0.00%
+0.30%
+3.05%
$ 43.46K
--
9
openagentmarket
openagentmarket
OPENAGENTMARKET
$ 4.17901E-7
0.00%
-2.90%
-0.70%
$ 41.79K
--
10
MOLT BUNKER
MOLT BUNKER
BUNKER
$ 3.93582E-7
0.00%
-3.90%
+0.06%
$ 39.36K
--
11
Molthunt
Molthunt
MOLTH
$ 3.80811E-7
0.00%
-0.80%
-2.22%
$ 38.08K
--
12
CLAW HARBOR
CLAW HARBOR
HARBOR
$ 3.70479E-7
0.00%
-0.40%
-10.11%
$ 37.05K
--
13
Clawshi
Clawshi
CLAWSHI
$ 3.62039E-7
0.00%
+0.60%
-0.02%
$ 36.20K
--
14
wintermolt
wintermolt
WINTERMOLT
$ 4.12917E-7
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+0.07%
$ 35.47K
--
15
x402guard
x402guard
X40G
$ 5.462E-5
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-4.86%
$ 34.09K
--
16
fomolt
fomolt
FOMOLT
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$ 32.91K
--
17
TACHI
TACHI
TACHI
$ 3.21056E-7
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-2.60%
-30.55%
$ 32.10K
--
18
aaigotchi
aaigotchi
AAI
$ 3.19569E-7
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-7.26%
$ 31.95K
--
19
moltline
moltline
MOLTLINE
$ 3.02856E-7
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+1.10%
+1.06%
$ 30.29K
--
20
clawfred
clawfred
FRED
$ 3.02798E-7
0.00%
+0.30%
-0.70%
$ 29.64K
--
21
ClawiAi
ClawiAi
CLAWIAI
$ 2.9086E-7
0.00%
+0.70%
+0.77%
$ 29.09K
--
22
ClawCloudX
ClawCloudX
CLOUDX
$ 2.60935E-7
0.00%
+0.60%
-0.09%
$ 26.09K
--
23
Molt Road
Molt Road
MOLTROAD
$ 2.37849E-7
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-0.90%
+0.05%
$ 23.79K
--
24
Iron Claw
Iron Claw
IRONCLAW
$ 2.34901E-7
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+0.05%
$ 23.49K
--
25
Foundry
Foundry
FDRY
$ 2.256E-5
-0.04%
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+9.51%
$ 22.56K
--
26
MoltyPics
MoltyPics
MOLTYPICS
$ 2.25049E-7
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-0.60%
-0.01%
$ 22.51K
--
27
CLAWBSTER
CLAWBSTER
CLAWBSTER
$ 2.24682E-7
0.00%
-1.20%
-1.12%
$ 22.47K
--
28
CLAW BEACON
CLAW BEACON
BEACON
$ 2.11589E-7
0.00%
-4.40%
-2.47%
$ 21.16K
--
29
MoltID
MoltID
MOLTID
$ 2.178E-5
-0.05%
-2.10%
-2.98%
$ 20.83K
--
30
ClawdBIOS
ClawdBIOS
CBIOS
$ 2.05675E-7
0.00%
+0.10%
-0.09%
$ 20.57K
--
31
MoltBrain
MoltBrain
BRAIN
$ 2.0307E-7
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-7.30%
+0.03%
$ 20.31K
--
32
Moltworks
Moltworks
MOLTWORKS
$ 1.94555E-7
0.00%
-11.40%
+0.18%
$ 19.46K
--
33
ClawZilla
ClawZilla
CLAWZ
$ 1.94061E-7
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+2.30%
+0.08%
$ 19.41K
--
34
Myobot
Myobot
MOLT_MYOBOT
$ 1.91733E-7
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-1.20%
-0.04%
$ 19.17K
--
35
Claw16z
Claw16z
CLAW16Z
$ 1.89277E-7
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+0.50%
+0.28%
$ 18.93K
--
36
Custos
Custos
CUSTOS
$ 1.89261E-7
0.00%
+1.90%
+1.67%
$ 18.93K
--
37
ClawdVine
ClawdVine
CLAWDVINE
$ 2.01962E-7
0.00%
+5.80%
-0.02%
$ 18.38K
--
38
BlueClaw
BlueClaw
BCLAW
$ 1.79927E-7
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-5.00%
+0.10%
$ 17.99K
--
39
Molt domains
Molt domains
MOLTD
$ 1.43616E-7
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+2.60%
+0.25%
$ 14.36K
--
40
Contentos
Contentos
COS
$ 0.000171
-0.70%
-0.81%
-1.50%
--
$ 320.14M

Preguntas frecuentes

¿Cuáles son los tokens de Moltbook y Openclaw con temática y por qué son populares?
Los tokens de Moltbook y Openclaw con temática representan un grupo de proyectos de criptomonedas centrados en un tema o tecnología compartida. Esta categoría ha atraído una atención significativa por parte de los operadores, con 40 tokens que actualmente se rastrean en MEXC y una capitalización de mercado combinada de $93.81M.
¿Cuál es el token de Moltbook y Openclaw con temática con el mejor rendimiento en este momento?
Entre los tokens de Moltbook y Openclaw con temática rastreados en MEXC, CLAWRIS ha mostrado el mejor desempeño reciente con un cambio de precio de 38.50% en las últimas 24 horas. Los datos de rendimiento se actualizan en tiempo real y pueden variar según las condiciones del mercado.
¿Cuántos tokens de Moltbook y Openclaw con temática están listados en MEXC?
MEXC actualmente realiza un seguimiento de 40 tokens de Moltbook y Openclaw con temática, que abarcan tanto proyectos negociables como proyectos de prelistado. BABYCLAW, KELLYCLAUDE, MOLT se encuentra entre los tokens populares de Moltbook y Openclaw con temática. Regularmente se añaden nuevos tokens a medida que la categoría evoluciona.
¿Cuál es la capitalización de mercado total de la categoría Moltbook y Openclaw con temática?
La capitalización de mercado combinada de todos los tokens de la categoría Moltbook y Openclaw con temática es de aproximadamente $93.81M. Esta cifra refleja el valor agregado de la categoría y está sujeta a las fluctuaciones del mercado en tiempo real.

Aviso legal

La inclusión de activos digitales en el sector Moltbook y Openclaw con temática, junto con las reglas de clasificación y los datos de mercado, proviene de terceros independientes. La inclusión de un token en esta categoría no constituye un respaldo, una garantía ni una recomendación de inversión por parte de MEXC. Todo el contenido es meramente informativo. Los precios de las criptomonedas están sujetos a fluctuaciones del mercado; te recomendamos que realices tu propia investigación y operes con precaución.