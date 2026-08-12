Precio de Metafox hoy

El precio actual de Metafox (FOX) hoy es $ 0, con una variación del 0.12% en las últimas 24 horas. El tipo de cambio actual de FOX a USD es $ 0 por FOX.

Metafox actualmente está en el puesto #- por capitalización de mercado en $ 27,324, con un suministro circulante de 10.00B FOX. Durante las últimas 24 horas, FOX cotiza entre $ 0 (bajo) y $ 0 (alto), lo que refleja la actividad del mercado. Su máximo histórico se sitúa en $ 0, mientras que el mínimo histórico fue $ 0.

En el corto plazo, FOX experimentó un cambio de -- en la última hora y de -2.45% en los últimos 7 días. En el último día, el volumen total de trading alcanzó los --.

Información del mercado de Metafox (FOX)

Cap de mercado $ 27.32K$ 27.32K $ 27.32K Volumen (24H) ---- -- Cap. de mercado totalmente diluida $ 27.32K$ 27.32K $ 27.32K Suministro de Circulación 10.00B 10.00B 10.00B Suministro total 10,000,000,000.0 10,000,000,000.0 10,000,000,000.0

La capitalización de mercado actual de Metafox es de $ 27.32K, con un volumen de trading en 24 horas de --. El suministro circulante de FOX es de 10.00B, con un suministro total de 10000000000.0. Su valor totalmente diluido (FDV) es de $ 27.32K.