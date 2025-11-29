Precio de Marvin The Robot hoy

El precio actual de Marvin The Robot (MARVIN) hoy es $ 0.00386735, con una variación del 1.10% en las últimas 24 horas. El tipo de cambio actual de MARVIN a USD es $ 0.00386735 por MARVIN.

Marvin The Robot actualmente está en el puesto #- por capitalización de mercado en $ 30,735, con un suministro circulante de 7.95M MARVIN. Durante las últimas 24 horas, MARVIN cotiza entre $ 0.00383352 (bajo) y $ 0.00391023 (alto), lo que refleja la actividad del mercado. Su máximo histórico se sitúa en $ 0.00637845, mientras que el mínimo histórico fue $ 0.0036474.

En el corto plazo, MARVIN experimentó un cambio de +0.61% en la última hora y de +3.13% en los últimos 7 días. En el último día, el volumen total de trading alcanzó los --.

Información del mercado de Marvin The Robot (MARVIN)

Cap de mercado $ 30.74K Volumen (24H) -- Cap. de mercado totalmente diluida $ 36.63K Suministro de Circulación 7.95M Suministro total 9,472,220.0

La capitalización de mercado actual de Marvin The Robot es de $ 30.74K, con un volumen de trading en 24 horas de --. El suministro circulante de MARVIN es de 7.95M, con un suministro total de 9472220.0. Su valor totalmente diluido (FDV) es de $ 36.63K.