Precio de Lido Earn ETH hoy

El precio actual de Lido Earn ETH (EARNETH) hoy es $ 1,929.24, con una variación del 1.27% en las últimas 24 horas. El tipo de cambio actual de EARNETH a USD es $ 1,929.24 por EARNETH.

Lido Earn ETH actualmente está en el puesto #- por capitalización de mercado en $ 165,512,796, con un suministro circulante de 85.79K EARNETH. Durante las últimas 24 horas, EARNETH cotiza entre $ 1,879.62 (bajo) y $ 1,918.9 (alto), lo que refleja la actividad del mercado. Su máximo histórico se sitúa en $ 4,640.93, mientras que el mínimo histórico fue $ 1,072.46.

En el corto plazo, EARNETH experimentó un cambio de +0.65% en la última hora y de +1.91% en los últimos 7 días. En el último día, el volumen total de trading alcanzó los $ 0.00.

Información del mercado de Lido Earn ETH (EARNETH)

Cap de mercado $ 165.51M$ 165.51M $ 165.51M Volumen (24H) $ 0.00$ 0.00 $ 0.00 Cap. de mercado totalmente diluida $ 165.52M$ 165.52M $ 165.52M Suministro de Circulación 85.79K 85.79K 85.79K Suministro total 85,793.92079637859 85,793.92079637859 85,793.92079637859

La capitalización de mercado actual de Lido Earn ETH es de $ 165.51M, con un volumen de trading en 24 horas de $ 0.00. El suministro circulante de EARNETH es de 85.79K, con un suministro total de 85793.92079637859. Su valor totalmente diluido (FDV) es de $ 165.52M.