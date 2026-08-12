Precio de LEEK hoy

El precio actual de LEEK (LEEK) hoy es $ 0, con una variación del 0.00% en las últimas 24 horas. El tipo de cambio actual de LEEK a USD es $ 0 por LEEK.

LEEK actualmente está en el puesto #- por capitalización de mercado en $ 224,229, con un suministro circulante de 913.23M LEEK. Durante las últimas 24 horas, LEEK cotiza entre $ 0.0 (bajo) y $ 0.0 (alto), lo que refleja la actividad del mercado. Su máximo histórico se sitúa en $ 0, mientras que el mínimo histórico fue $ 0.

En el corto plazo, LEEK experimentó un cambio de -- en la última hora y de +0.41% en los últimos 7 días. En el último día, el volumen total de trading alcanzó los $ 5.03.

Información del mercado de LEEK (LEEK)

Cap de mercado $ 224.23K$ 224.23K $ 224.23K Volumen (24H) $ 5.03$ 5.03 $ 5.03 Cap. de mercado totalmente diluida $ 224.23K$ 224.23K $ 224.23K Suministro de Circulación 913.23M 913.23M 913.23M Suministro total 913,230,953.0 913,230,953.0 913,230,953.0

La capitalización de mercado actual de LEEK es de $ 224.23K, con un volumen de trading en 24 horas de $ 5.03. El suministro circulante de LEEK es de 913.23M, con un suministro total de 913230953.0. Su valor totalmente diluido (FDV) es de $ 224.23K.