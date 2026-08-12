Precio de LayerEdge hoy

El precio actual de LayerEdge (EDGEN) hoy es $ 0,00100668, con una variación del 2,33% en las últimas 24 horas. El tipo de cambio actual de EDGEN a USD es $ 0,00100668 por EDGEN.

LayerEdge actualmente está en el puesto #- por capitalización de mercado en $ 177 177, con un suministro circulante de 176,00M EDGEN. Durante las últimas 24 horas, EDGEN cotiza entre $ 0 (bajo) y $ 0,00108348 (alto), lo que refleja la actividad del mercado. Su máximo histórico se sitúa en $ 0,02386055, mientras que el mínimo histórico fue $ 0.

En el corto plazo, EDGEN experimentó un cambio de +0,41% en la última hora y de -12,06% en los últimos 7 días. En el último día, el volumen total de trading alcanzó los $ 3,11K.

Información del mercado de LayerEdge (EDGEN)

Cap de mercado $ 177,18K$ 177,18K $ 177,18K Volumen (24H) $ 3,11K$ 3,11K $ 3,11K Cap. de mercado totalmente diluida $ 1,01M$ 1,01M $ 1,01M Suministro de Circulación 176,00M 176,00M 176,00M Suministro total 1 000 000 000,0 1 000 000 000,0 1 000 000 000,0

La capitalización de mercado actual de LayerEdge es de $ 177,18K, con un volumen de trading en 24 horas de $ 3,11K. El suministro circulante de EDGEN es de 176,00M, con un suministro total de 1000000000.0. Su valor totalmente diluido (FDV) es de $ 1,01M.