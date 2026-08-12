Precio de JunoCash hoy

El precio actual de JunoCash (JUNO) hoy es $ 0.052594, con una variación del 14.26% en las últimas 24 horas. El tipo de cambio actual de JUNO a USD es $ 0.052594 por JUNO.

JunoCash actualmente está en el puesto #- por capitalización de mercado en $ 102,804, con un suministro circulante de 1.95M JUNO. Durante las últimas 24 horas, JUNO cotiza entre $ 0.05221 (bajo) y $ 0.061637 (alto), lo que refleja la actividad del mercado. Su máximo histórico se sitúa en $ 0.389901, mientras que el mínimo histórico fue $ 0.05221.

En el corto plazo, JUNO experimentó un cambio de +0.16% en la última hora y de -18.93% en los últimos 7 días. En el último día, el volumen total de trading alcanzó los $ 28.43K.

Información del mercado de JunoCash (JUNO)

Cap de mercado $ 102.80K$ 102.80K $ 102.80K Volumen (24H) $ 28.43K$ 28.43K $ 28.43K Cap. de mercado totalmente diluida $ 161.16K$ 161.16K $ 161.16K Suministro de Circulación 1.95M 1.95M 1.95M Suministro total 1,954,681.24990004 1,954,681.24990004 1,954,681.24990004

La capitalización de mercado actual de JunoCash es de $ 102.80K, con un volumen de trading en 24 horas de $ 28.43K. El suministro circulante de JUNO es de 1.95M, con un suministro total de 1954681.24990004. Su valor totalmente diluido (FDV) es de $ 161.16K.