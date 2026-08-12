Precio de jesse hoy

El precio actual de jesse (JESSE) hoy es $ 0.00149106, con una variación del 2.59% en las últimas 24 horas. El tipo de cambio actual de JESSE a USD es $ 0.00149106 por JESSE.

jesse actualmente está en el puesto #- por capitalización de mercado en $ 816,485, con un suministro circulante de 547.91M JESSE. Durante las últimas 24 horas, JESSE cotiza entre $ 0.00149709 (bajo) y $ 0.00154962 (alto), lo que refleja la actividad del mercado. Su máximo histórico se sitúa en $ 0.01620661, mientras que el mínimo histórico fue $ 0.

En el corto plazo, JESSE experimentó un cambio de -1.17% en la última hora y de -12.01% en los últimos 7 días. En el último día, el volumen total de trading alcanzó los $ 27.44K.

Información del mercado de jesse (JESSE)

Cap de mercado $ 816.49K$ 816.49K $ 816.49K Volumen (24H) $ 27.44K$ 27.44K $ 27.44K Cap. de mercado totalmente diluida $ 1.49M$ 1.49M $ 1.49M Suministro de Circulación 547.91M 547.91M 547.91M Suministro total 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0

La capitalización de mercado actual de jesse es de $ 816.49K, con un volumen de trading en 24 horas de $ 27.44K. El suministro circulante de JESSE es de 547.91M, con un suministro total de 1000000000.0. Su valor totalmente diluido (FDV) es de $ 1.49M.