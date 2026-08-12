Precio de Islands hoy

El precio actual de Islands (ISLANDS) hoy es $ 0, con una variación del 1.99% en las últimas 24 horas. El tipo de cambio actual de ISLANDS a USD es $ 0 por ISLANDS.

Islands actualmente está en el puesto #- por capitalización de mercado en $ 12,610.72, con un suministro circulante de 878.08M ISLANDS. Durante las últimas 24 horas, ISLANDS cotiza entre $ 0 (bajo) y $ 0 (alto), lo que refleja la actividad del mercado. Su máximo histórico se sitúa en $ 0.00132993, mientras que el mínimo histórico fue $ 0.

En el corto plazo, ISLANDS experimentó un cambio de +0.55% en la última hora y de -51.05% en los últimos 7 días. En el último día, el volumen total de trading alcanzó los --.

Información del mercado de Islands (ISLANDS)

Cap de mercado $ 12.61K$ 12.61K $ 12.61K Volumen (24H) ---- -- Cap. de mercado totalmente diluida $ 12.61K$ 12.61K $ 12.61K Suministro de Circulación 878.08M 878.08M 878.08M Suministro total 878,082,108.903154 878,082,108.903154 878,082,108.903154

La capitalización de mercado actual de Islands es de $ 12.61K, con un volumen de trading en 24 horas de --. El suministro circulante de ISLANDS es de 878.08M, con un suministro total de 878082108.903154. Su valor totalmente diluido (FDV) es de $ 12.61K.