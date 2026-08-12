Precio de HoodAgent hoy

El precio actual de HoodAgent (HOODAGENT) hoy es $ 0, con una variación del 2.89% en las últimas 24 horas. El tipo de cambio actual de HOODAGENT a USD es $ 0 por HOODAGENT.

HoodAgent actualmente está en el puesto #- por capitalización de mercado en $ 18,935.23, con un suministro circulante de 1.00B HOODAGENT. Durante las últimas 24 horas, HOODAGENT cotiza entre $ 0 (bajo) y $ 0 (alto), lo que refleja la actividad del mercado. Su máximo histórico se sitúa en $ 0, mientras que el mínimo histórico fue $ 0.

En el corto plazo, HOODAGENT experimentó un cambio de -- en la última hora y de -54.00% en los últimos 7 días. En el último día, el volumen total de trading alcanzó los --.

Información del mercado de HoodAgent (HOODAGENT)

Cap de mercado $ 18.94K$ 18.94K $ 18.94K Volumen (24H) ---- -- Cap. de mercado totalmente diluida $ 18.94K$ 18.94K $ 18.94K Suministro de Circulación 1.00B 1.00B 1.00B Suministro total 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0

La capitalización de mercado actual de HoodAgent es de $ 18.94K, con un volumen de trading en 24 horas de --. El suministro circulante de HOODAGENT es de 1.00B, con un suministro total de 1000000000.0. Su valor totalmente diluido (FDV) es de $ 18.94K.