Precio de HOLDER hoy

El precio actual de HOLDER (DOGGY) hoy es $ 0, con una variación del 2.82% en las últimas 24 horas. El tipo de cambio actual de DOGGY a USD es $ 0 por DOGGY.

HOLDER actualmente está en el puesto #- por capitalización de mercado en $ 107,352, con un suministro circulante de 999.74M DOGGY. Durante las últimas 24 horas, DOGGY cotiza entre $ 0 (bajo) y $ 0 (alto), lo que refleja la actividad del mercado. Su máximo histórico se sitúa en $ 0.00435194, mientras que el mínimo histórico fue $ 0.

En el corto plazo, DOGGY experimentó un cambio de +0.21% en la última hora y de +0.94% en los últimos 7 días. En el último día, el volumen total de trading alcanzó los $ 280.41.

Información del mercado de HOLDER (DOGGY)

Cap de mercado $ 107.35K$ 107.35K $ 107.35K Volumen (24H) $ 280.41$ 280.41 $ 280.41 Cap. de mercado totalmente diluida $ 107.35K$ 107.35K $ 107.35K Suministro de Circulación 999.74M 999.74M 999.74M Suministro total 999,739,813.339181 999,739,813.339181 999,739,813.339181

La capitalización de mercado actual de HOLDER es de $ 107.35K, con un volumen de trading en 24 horas de $ 280.41. El suministro circulante de DOGGY es de 999.74M, con un suministro total de 999739813.339181. Su valor totalmente diluido (FDV) es de $ 107.35K.