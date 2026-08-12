¿Cuál es el precio actual de Harmonix Finance?

Harmonix Finance se cotiza a €0.001613455299266040000, lo que representa un movimiento de precios del -1.77% en las últimas 24 horas. Esta cifra en vivo refleja datos de trading en tiempo real, agregados desde intercambios globales.

¿Cómo se compara HAR con el mercado global de criptomonedas?

Su variación diaria del -1.77% puede contrastarse con los promedios generales del mercado. Si HAR está superando al mercado, esto sugiere un fuerte interés comprador o desarrollos positivos específicos para su ecosistema.

¿Cómo se desempeña Harmonix Finance en comparación con los tokens de la categoría Decentralized Finance (DeFi),Yield Aggregator,HyperEVM Ecosystem?

Dentro del segmento Decentralized Finance (DeFi),Yield Aggregator,HyperEVM Ecosystem, HAR demuestra competitividad impulsada por su volumen de trading, su capitalización de mercado y la actividad continua en la red --.

¿Cuál es la capitalización de mercado de Harmonix Finance hoy?

La capitalización de mercado de €1613488.4828783460000 coloca a HAR en el puesto #3395, lo que indica su madurez relativa y la confianza de los inversores en comparación con otros tokens.

¿Cuáles son los niveles de rango de precios en las últimas 24 horas?

Los precios hoy han oscilado entre €0.001613446790647500000 y €0.001730661519654540000, ofreciendo contexto para los traders que siguen la volatilidad y la estructura del mercado.

¿Qué tan activamente se está negociando HAR?

Harmonix Finance ha generado €-- en volumen de trading durante las últimas 24 horas. Un alto volumen suele correlacionarse con tendencias de precios más sólidas y una mejor liquidez en el mercado.

¿Cómo influye la oferta en la valoración de HAR?

Con 308954076.8980896 tokens en circulación, los niveles de oferta ayudan a definir la escasez y la valoración a largo plazo, especialmente cuando se compara con otros tokens con modelos inflacionarios o deflacionarios.