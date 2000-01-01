Buy CryptoMarketsSpotFuturesKORUEarnEvent Center
More
$1,000,000 TradFi Gala
Regístrate

Principales tokens de Ecosistema HyperEVM por capitalización de mercado

Explora las criptomonedas con mejor rendimiento en el mercado en este sector: Ecosistema HyperEVM. Las criptomonedas que aparecen a continuación están clasificadas por capitalización de mercado, lo que te permite seguir fácilmente tendencias del mercado y descubrir oportunidades de inversión.

#
Moneda
Precio
Últimos 7 días
Acción
1
USDCoin
USDCoin
USDC
$ 1.00078
0.00%
0.00%
-0.02%
$ 74.86B
$ 56.90M
2
Chainlink
Chainlink
LINK
$ 8.683
-0.33%
+2.86%
+6.11%
$ 5.71B
$ 117.34K
3
Ethena USDe
Ethena USDe
USDE
$ 1.0008
-0.01%
0.00%
0.00%
$ 4.49B
$ 5.05M
4
USDT0
USDT0
USDT0
$ 0.999007
0.00%
0.00%
+0.01%
$ 4.06B
$ 64.72M
5
Wrapped eETH
Wrapped eETH
WEETH
$ 2,081.81
+0.80%
+1.57%
-0.37%
$ 3.41B
$ 0.02
6
Ethena Staked USDe
Ethena Staked USDe
SUSDE
$ 1.24
0.00%
0.00%
0.00%
$ 1.47B
$ 6.58M
7
Kinetiq Staked HYPE
Kinetiq Staked HYPE
KHYPE
$ 55.68
0.00%
-0.01%
-2.61%
$ 767.37M
$ 561.38K
8
Solv Protocol BTC
Solv Protocol BTC
SOLVBTC
$ 63,580
-0.19%
-0.00%
-1.44%
$ 413.58M
$ 11.02K
9
Pudgy Penguins
Pudgy Penguins
PENGU
$ 0.006406
+0.45%
+0.50%
+1.62%
$ 403.12M
$ 28.82M
10
Wrapped HYPE
Wrapped HYPE
WHYPE
$ 54.78
+0.61%
-0.01%
-2.02%
$ 325.54M
$ 212.58K
11
Pendle
Pendle
PENDLE
$ 1.333
-0.30%
-0.30%
-2.47%
$ 229.82M
$ 240.44K
12
Unit Bitcoin
Unit Bitcoin
UBTC
$ 63,594
-0.19%
-0.00%
-1.73%
$ 208.12M
$ 21.78M
13
Universal BTC
Universal BTC
UNIBTC
$ 63,500
-0.14%
0.00%
-1.46%
$ 189.49M
$ 386.85
14
Staked HYPE
Staked HYPE
STHYPE
$ 54.44
0.00%
-0.01%
-2.61%
$ 153.24M
$ 1.79K
15
ApeCoin
ApeCoin
APE
$ 0.1285
-0.23%
-1.61%
-4.67%
$ 128.70M
$ 1.17M
16
Theo Short Duration US Treasury Fund
Theo Short Duration US Treasury Fund
THBILL
$ 1.014
-0.10%
-0.00%
-0.39%
$ 117.52M
$ 33.78K
17
$ 70.74
-0.10%
+5.86%
+13.73%
$ 100.11M
$ 1.17K
18
Unit Pump
Unit Pump
UPUMP
$ 0.00270313
-0.30%
-0.07%
+15.04%
$ 86.23M
$ 211.32K
19
Felix feUSD
Felix feUSD
FEUSD
$ 1.004
+0.40%
-0.01%
+0.10%
$ 75.31M
$ 105.26K
20
Derive
Derive
DRV
$ 0.10012
-0.05%
+0.12%
+0.18%
$ 73.74M
$ 555.38K
21
Talus
Talus
US
$ 0.03278
-1.26%
-15.74%
-40.59%
$ 72.67M
$ 19.86M
22
$ 776.33
+0.12%
+0.80%
-0.72%
$ 69.80M
$ 74.00
23
$ 880.25
-0.04%
+1.10%
+0.87%
$ 65.31M
$ 75.57
24
Solv Protocol Staked BTC
Solv Protocol Staked BTC
XSOLVBTC
$ 63,516
+0.39%
0.00%
-0.98%
$ 62.53M
$ 2.58
25
Wrapped Savings rUSD
Wrapped Savings rUSD
WSRUSD
$ 1.093
0.00%
0.00%
+0.09%
$ 55.11M
--
26
$ 218.79
+0.05%
-0.20%
-0.35%
$ 52.56M
$ 279.74
27
Hex Trust Wrapped XRP
Hex Trust Wrapped XRP
WXRP
$ 1.017
-0.10%
+0.01%
-3.24%
$ 50.87M
$ 46.55K
28
Bedrock BTC
Bedrock BTC
BRBTC
$ 62,482
0.00%
--
0.00%
$ 50.03M
$ 127.66
29
$ 776.91
+0.01%
-0.22%
+0.07%
$ 43.02M
$ 74.49
30
Kinetiq Earn Vault
Kinetiq Earn Vault
VKHYPE
$ 56.25
0.00%
-0.01%
-2.61%
$ 40.20M
$ 424.20K
31
Purr
Purr
PURR
$ 0.06465
+0.02%
-0.42%
-3.60%
$ 38.43M
$ 864.25K
32
$ 723.39
-0.01%
-0.11%
+0.76%
$ 36.43M
$ 96.15
33
Kinetiq Markets HYPE
Kinetiq Markets HYPE
KMHYPE
$ 55.2
0.00%
--
-3.11%
$ 32.54M
$ 53.25K
34
Mantle Restaked ETH
Mantle Restaked ETH
CMETH
$ 2,065.69
+0.08%
+0.00%
-1.44%
$ 32.44M
$ 1.35K
35
USDP
USDP
USDP
$ 1.0003
-0.01%
-0.01%
-0.10%
$ 31.96M
$ 15.90K
36
Rekt
Rekt
REKTCOIN
$ 0.000000104
0.00%
0.00%
-8.93%
$ 29.31M
$ 7.12B
37
Neiro
Neiro
NEIRO
$ 6.637E-5
-0.05%
-3.20%
+3.70%
$ 27.92M
--
38
Unit Plasma
Unit Plasma
UXPL
$ 0.076838
-0.02%
-0.03%
+4.35%
$ 27.67M
$ 168.96K
39
Kinetiq
Kinetiq
KNTQ
$ 0.096218
+0.03%
+0.00%
-1.12%
$ 26.99M
$ 567.21K
40
$ 59
+0.17%
+1.29%
+5.79%
$ 26.64M
$ 1.53K
41
Movement
Movement
MOVE
$ 0.006306
-0.27%
-1.13%
-15.87%
$ 25.48M
$ 9.42M
42
$ 346.42
+0.07%
-3.39%
-5.11%
$ 24.05M
$ 165.43
43
USDH
USDH
USDH
$ 0.991689
0.00%
0.00%
-0.02%
$ 21.18M
$ 8.87K
44
$ 332.69
+0.04%
+0.59%
+3.27%
$ 20.98M
$ 275.83
45
Based
Based
BASED
$ 0.07616
-0.22%
+2.29%
-8.36%
$ 17.94M
$ 2.77M
46
Hypurr Fun
Hypurr Fun
HFUN
$ 15.86
+0.06%
-0.00%
-3.70%
$ 15.80M
$ 13.38K
47
$ 504.84
+0.01%
-0.35%
+3.71%
$ 14.77M
$ 108.69
48
$ 308.2
0.00%
-0.75%
-1.63%
$ 13.66M
$ 182.12
49
$ 82.56
+0.12%
+0.15%
+4.33%
$ 13.09M
$ 692.38
50
$ 99.16
-0.03%
+1.36%
-1.03%
$ 12.46M
$ 665.55

Preguntas frecuentes

¿Cuáles son los tokens de Ecosistema HyperEVM y por qué son populares?
Los tokens de Ecosistema HyperEVM representan un grupo de proyectos de criptomonedas centrados en un tema o tecnología compartida. Esta categoría ha atraído una atención significativa por parte de los operadores, con 146 tokens que actualmente se rastrean en MEXC y una capitalización de mercado combinada de $98.55B.
¿Cuál es el token de Ecosistema HyperEVM con el mejor rendimiento en este momento?
Entre los tokens de Ecosistema HyperEVM rastreados en MEXC, CRWVON ha mostrado el mejor desempeño reciente con un cambio de precio de 16.86% en las últimas 24 horas. Los datos de rendimiento se actualizan en tiempo real y pueden variar según las condiciones del mercado.
¿Cuántos tokens de Ecosistema HyperEVM están listados en MEXC?
MEXC actualmente realiza un seguimiento de 146 tokens de Ecosistema HyperEVM, que abarcan tanto proyectos negociables como proyectos de prelistado. USDC, LINK, USDE se encuentra entre los tokens populares de Ecosistema HyperEVM. Regularmente se añaden nuevos tokens a medida que la categoría evoluciona.
¿Cuál es la capitalización de mercado total de la categoría Ecosistema HyperEVM?
La capitalización de mercado combinada de todos los tokens de la categoría Ecosistema HyperEVM es de aproximadamente $98.55B. Esta cifra refleja el valor agregado de la categoría y está sujeta a las fluctuaciones del mercado en tiempo real.

Aviso legal

La inclusión de activos digitales en el sector Ecosistema HyperEVM, junto con las reglas de clasificación y los datos de mercado, proviene de terceros independientes. La inclusión de un token en esta categoría no constituye un respaldo, una garantía ni una recomendación de inversión por parte de MEXC. Todo el contenido es meramente informativo. Los precios de las criptomonedas están sujetos a fluctuaciones del mercado; te recomendamos que realices tu propia investigación y operes con precaución.