Precio de Guru hoy

El precio actual de Guru (GURU) hoy es $ 0, con una variación del 0.76% en las últimas 24 horas. El tipo de cambio actual de GURU a USD es $ 0 por GURU.

Guru actualmente está en el puesto #- por capitalización de mercado en $ 14,772.8, con un suministro circulante de 99.00M GURU. Durante las últimas 24 horas, GURU cotiza entre $ 0 (bajo) y $ 0 (alto), lo que refleja la actividad del mercado. Su máximo histórico se sitúa en $ 0.084421, mientras que el mínimo histórico fue $ 0.

En el corto plazo, GURU experimentó un cambio de -0.09% en la última hora y de -4.29% en los últimos 7 días. En el último día, el volumen total de trading alcanzó los $ 23.52.

Información del mercado de Guru (GURU)

Cap de mercado $ 14.77K$ 14.77K $ 14.77K Volumen (24H) $ 23.52$ 23.52 $ 23.52 Cap. de mercado totalmente diluida $ 14.77K$ 14.77K $ 14.77K Suministro de Circulación 99.00M 99.00M 99.00M Suministro total 99,001,225.37722665 99,001,225.37722665 99,001,225.37722665

La capitalización de mercado actual de Guru es de $ 14.77K, con un volumen de trading en 24 horas de $ 23.52. El suministro circulante de GURU es de 99.00M, con un suministro total de 99001225.37722665. Su valor totalmente diluido (FDV) es de $ 14.77K.