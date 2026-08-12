Precio de GREENBOW hoy

El precio actual de GREENBOW (GREENBOW) hoy es $ 0, con una variación del 0.32% en las últimas 24 horas. El tipo de cambio actual de GREENBOW a USD es $ 0 por GREENBOW.

GREENBOW actualmente está en el puesto #- por capitalización de mercado en $ 20,765, con un suministro circulante de 1.00B GREENBOW. Durante las últimas 24 horas, GREENBOW cotiza entre $ 0 (bajo) y $ 0 (alto), lo que refleja la actividad del mercado. Su máximo histórico se sitúa en $ 0, mientras que el mínimo histórico fue $ 0.

En el corto plazo, GREENBOW experimentó un cambio de -- en la última hora y de -5.46% en los últimos 7 días. En el último día, el volumen total de trading alcanzó los --.

Información del mercado de GREENBOW (GREENBOW)

Cap de mercado $ 20.77K$ 20.77K $ 20.77K Volumen (24H) ---- -- Cap. de mercado totalmente diluida $ 20.77K$ 20.77K $ 20.77K Suministro de Circulación 1.00B 1.00B 1.00B Suministro total 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0

La capitalización de mercado actual de GREENBOW es de $ 20.77K, con un volumen de trading en 24 horas de --. El suministro circulante de GREENBOW es de 1.00B, con un suministro total de 1000000000.0. Su valor totalmente diluido (FDV) es de $ 20.77K.