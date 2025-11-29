Precio de Gimo Staked 0G hoy

El precio actual de Gimo Staked 0G (ST0G) hoy es $ 1.44, con una variación del 0.78% en las últimas 24 horas. El tipo de cambio actual de ST0G a USD es $ 1.44 por ST0G.

Gimo Staked 0G actualmente está en el puesto #- por capitalización de mercado en $ 163,604, con un suministro circulante de 113.96K ST0G. Durante las últimas 24 horas, ST0G cotiza entre $ 1.42 (bajo) y $ 1.45 (alto), lo que refleja la actividad del mercado. Su máximo histórico se sitúa en $ 3.34, mientras que el mínimo histórico fue $ 1.049.

En el corto plazo, ST0G experimentó un cambio de -0.54% en la última hora y de -1.33% en los últimos 7 días. En el último día, el volumen total de trading alcanzó los --.

Información del mercado de Gimo Staked 0G (ST0G)

Cap de mercado $ 163.60K$ 163.60K $ 163.60K Volumen (24H) ---- -- Cap. de mercado totalmente diluida $ 163.60K$ 163.60K $ 163.60K Suministro de Circulación 113.96K 113.96K 113.96K Suministro total 113,964.9238705091 113,964.9238705091 113,964.9238705091

La capitalización de mercado actual de Gimo Staked 0G es de $ 163.60K, con un volumen de trading en 24 horas de --. El suministro circulante de ST0G es de 113.96K, con un suministro total de 113964.9238705091. Su valor totalmente diluido (FDV) es de $ 163.60K.