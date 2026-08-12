Precio de Gains hoy

El precio actual de Gains (GAINS) hoy es $ 0.00251852, con una variación del 0.81% en las últimas 24 horas. El tipo de cambio actual de GAINS a USD es $ 0.00251852 por GAINS.

Gains actualmente está en el puesto #- por capitalización de mercado en $ 146,344, con un suministro circulante de 58.11M GAINS. Durante las últimas 24 horas, GAINS cotiza entre $ 0.00250379 (bajo) y $ 0.00254126 (alto), lo que refleja la actividad del mercado. Su máximo histórico se sitúa en $ 1.86, mientras que el mínimo histórico fue $ 0.

En el corto plazo, GAINS experimentó un cambio de -- en la última hora y de -2.98% en los últimos 7 días. En el último día, el volumen total de trading alcanzó los $ 92.69.

Información del mercado de Gains (GAINS)

Cap de mercado $ 146.34K$ 146.34K $ 146.34K Volumen (24H) $ 92.69$ 92.69 $ 92.69 Cap. de mercado totalmente diluida $ 251.85K$ 251.85K $ 251.85K Suministro de Circulación 58.11M 58.11M 58.11M Suministro total 100,000,000.0 100,000,000.0 100,000,000.0

La capitalización de mercado actual de Gains es de $ 146.34K, con un volumen de trading en 24 horas de $ 92.69. El suministro circulante de GAINS es de 58.11M, con un suministro total de 100000000.0. Su valor totalmente diluido (FDV) es de $ 251.85K.