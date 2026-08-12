Precio de FREN hoy

El precio actual de FREN (FREN) hoy es $ 0, con una variación del 0,36% en las últimas 24 horas. El tipo de cambio actual de FREN a USD es $ 0 por FREN.

FREN actualmente está en el puesto #- por capitalización de mercado en $ 124 589, con un suministro circulante de 420,07B FREN. Durante las últimas 24 horas, FREN cotiza entre $ 0 (bajo) y $ 0 (alto), lo que refleja la actividad del mercado. Su máximo histórico se sitúa en $ 0, mientras que el mínimo histórico fue $ 0.

En el corto plazo, FREN experimentó un cambio de -0,05% en la última hora y de +3,46% en los últimos 7 días. En el último día, el volumen total de trading alcanzó los --.

Información del mercado de FREN (FREN)

Cap de mercado $ 124,59K$ 124,59K $ 124,59K Volumen (24H) ---- -- Cap. de mercado totalmente diluida $ 124,59K$ 124,59K $ 124,59K Suministro de Circulación 420,07B 420,07B 420,07B Suministro total 420 069 000 000,0 420 069 000 000,0 420 069 000 000,0

La capitalización de mercado actual de FREN es de $ 124,59K, con un volumen de trading en 24 horas de --. El suministro circulante de FREN es de 420,07B, con un suministro total de 420069000000.0. Su valor totalmente diluido (FDV) es de $ 124,59K.