Precio de ForgeOracle hoy

El precio actual de ForgeOracle (FORGE) hoy es $ 0, con una variación del 0,26% en las últimas 24 horas. El tipo de cambio actual de FORGE a USD es $ 0 por FORGE.

ForgeOracle actualmente está en el puesto #- por capitalización de mercado en $ 27 702, con un suministro circulante de 99,00B FORGE. Durante las últimas 24 horas, FORGE cotiza entre $ 0 (bajo) y $ 0 (alto), lo que refleja la actividad del mercado. Su máximo histórico se sitúa en $ 0, mientras que el mínimo histórico fue $ 0.

En el corto plazo, FORGE experimentó un cambio de -0,01% en la última hora y de -2,78% en los últimos 7 días. En el último día, el volumen total de trading alcanzó los --.

Información del mercado de ForgeOracle (FORGE)

Cap de mercado $ 27,70K$ 27,70K $ 27,70K Volumen (24H) ---- -- Cap. de mercado totalmente diluida $ 27,70K$ 27,70K $ 27,70K Suministro de Circulación 99,00B 99,00B 99,00B Suministro total 99 000 000 000,0 99 000 000 000,0 99 000 000 000,0

La capitalización de mercado actual de ForgeOracle es de $ 27,70K, con un volumen de trading en 24 horas de --. El suministro circulante de FORGE es de 99,00B, con un suministro total de 99000000000.0. Su valor totalmente diluido (FDV) es de $ 27,70K.