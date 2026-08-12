Precio de foreskin hoy

El precio actual de foreskin (HOOD) hoy es $ 0, con una variación del 32.54% en las últimas 24 horas. El tipo de cambio actual de HOOD a USD es $ 0 por HOOD.

foreskin actualmente está en el puesto #- por capitalización de mercado en $ 32,420, con un suministro circulante de 868.51M HOOD. Durante las últimas 24 horas, HOOD cotiza entre $ 0 (bajo) y $ 0 (alto), lo que refleja la actividad del mercado. Su máximo histórico se sitúa en $ 0.00158288, mientras que el mínimo histórico fue $ 0.

En el corto plazo, HOOD experimentó un cambio de +0.21% en la última hora y de -22.74% en los últimos 7 días. En el último día, el volumen total de trading alcanzó los --.

Información del mercado de foreskin (HOOD)

Cap de mercado $ 32.42K$ 32.42K $ 32.42K Volumen (24H) ---- -- Cap. de mercado totalmente diluida $ 37.33K$ 37.33K $ 37.33K Suministro de Circulación 868.51M 868.51M 868.51M Suministro total 868,507,809.7582701 868,507,809.7582701 868,507,809.7582701

La capitalización de mercado actual de foreskin es de $ 32.42K, con un volumen de trading en 24 horas de --. El suministro circulante de HOOD es de 868.51M, con un suministro total de 868507809.7582701. Su valor totalmente diluido (FDV) es de $ 37.33K.