Buy CryptoMarketsSpotFuturesKORUEarnEvent Center
More
$1,000,000 TradFi Gala
Regístrate
El precio actual de FML hoy es 0 USD. La capitalización de mercado de FML es 12,802.78 USD. ¡Sigue en tiempo real las actualizaciones de precios de FML a USD, gráficos en vivo, capitalización de mercado, volumen en las últimas 24 horas, y mucho más en España!El precio actual de FML hoy es 0 USD. La capitalización de mercado de FML es 12,802.78 USD. ¡Sigue en tiempo real las actualizaciones de precios de FML a USD, gráficos en vivo, capitalización de mercado, volumen en las últimas 24 horas, y mucho más en España!

Más información de FML

Info. de precios de FML

¿Qué es FML?

Sitio web oficial de FML

Tokenomía de FML

Pronóstico de precios de FML

Earn

Airdrop+

Noticias

Blog

Learn

Logo de FML

Precio de FML (FML)

No listado

Precio en vivo de 1 FML en USD:

$0.00001293
$0.00001293$0.00001293
-0.90%1D
mexc
Estos datos del token provienen de terceros. MEXC actúa únicamente como agregador de información. ¡Explora otros tokens listados en el mercado Spot de MEXC!
USD
Gráfico de precios en vivo de FML (FML)
Última actualización de la página: 2026-08-12 17:15:19 (UTC+8)

Precio de FML hoy

El precio actual de FML (FML) hoy es $ 0, con una variación del 0.00% en las últimas 24 horas. El tipo de cambio actual de FML a USD es $ 0 por FML.

FML actualmente está en el puesto #- por capitalización de mercado en $ 12,802.78, con un suministro circulante de 989.85M FML. Durante las últimas 24 horas, FML cotiza entre $ 0.0 (bajo) y $ 0.0 (alto), lo que refleja la actividad del mercado. Su máximo histórico se sitúa en $ 0.00117742, mientras que el mínimo histórico fue $ 0.

En el corto plazo, FML experimentó un cambio de -- en la última hora y de -14.28% en los últimos 7 días. En el último día, el volumen total de trading alcanzó los --.

Información del mercado de FML (FML)

$ 12.80K
$ 12.80K$ 12.80K

--
----

$ 12.80K
$ 12.80K$ 12.80K

989.85M
989.85M 989.85M

989,852,961.578506
989,852,961.578506 989,852,961.578506

La capitalización de mercado actual de FML es de $ 12.80K, con un volumen de trading en 24 horas de --. El suministro circulante de FML es de 989.85M, con un suministro total de 989852961.578506. Su valor totalmente diluido (FDV) es de $ 12.80K.

Historial de precios de FML USD

Rango de precios en 24 horas:
$ 0.0
$ 0.0$ 0.0
24H Mín
$ 0.0
$ 0.0$ 0.0
24H Máx

$ 0.0
$ 0.0$ 0.0

$ 0.0
$ 0.0$ 0.0

$ 0.00117742
$ 0.00117742$ 0.00117742

$ 0
$ 0$ 0

--

--

-14.28%

-14.28%

Historial de precios de FML (FML) en USD

Durante el día de hoy, el cambio de precio de FML a USD fue de $ 0.
En los últimos 30 días, el cambio de precio de FML a USD fue de $ 0.
En los últimos 60 días, el cambio de precio de FML a USD fue de $ 0.
En los últimos 90 días, el cambio de precio de FML a USD fue de --.

PeríodoCambio (USD)Cambio (%)
Hoy$ 0--
30 Días$ 0-55.20%
60 Días$ 0+57.01%
90 Días----

Predicción de precios para FML

Predicción del precio de FML (FML) para 2030 (en 4 años)
De acuerdo con el módulo de predicción de precios mostrado arriba, el precio objetivo de FML en 2030 es de $ --, con un 0.00% de tasa de crecimiento.
Predicción del precio de FML (FML) para 2040 (en 14 años)

Para 2040, el precio de FML podría ver un crecimiento del 0.00%. Podría alcanzar un precio de trading de $ --.

Herramientas MEXC
Para proyecciones de escenarios en tiempo real y un análisis más personalizado, los usuarios pueden utilizar la herramienta de predicción de precios y la información de mercado basada en IA de MEXC.
Aviso legal: Estos escenarios son ilustrativos y educativos; las criptomonedas son volátiles: realiza tu propia investigación (DYOR) antes de tomar decisiones.
¿Quieres saber qué precios alcanzará FML en el periodo de 2026-2027? Visita nuestra página de predicción de precios para conocer los pronósticos del precio de FML para el periodo de 2026-2027 haciendo clic en Predicción del precio de FML.

MEXC es el exchange de criptomonedas líder en el que confían más de 10 millones de usuarios de todo el mundo. Es reconocido por ser la plataforma con la selección de tokens más amplia, los listados de tokens más rápidos y las tarifas de trading más bajas del mercado. ¡Únete ahora a MEXC para disfrutar de la mayor liquidez y las tarifas más competitivas del mercado!

Acerca de FML

¿En qué red blockchain opera FML?

FML opera en la red --, que define cómo se procesan las transacciones, la velocidad de confirmación y la seguridad general. La cadena también determina la compatibilidad con billeteras, dApps y estándares de contratos inteligentes.

¿Cuál es el precio actual de FML?

El token tiene un precio de €, lo que representa un movimiento de precio del --% en las últimas 24 horas. Las actualizaciones de precios se agregan en tiempo real desde los principales intercambios globales.

¿A qué categoría pertenece FML?

FML pertenece a la categoría Solana Ecosystem,Meme,Pump.fun Ecosystem. Esta clasificación ayuda a los inversores a comparar FML con activos similares en el mismo sector, como tokens DeFi, memes, Layer-1, Layer-2 o tokens de IA.

¿Cuál es la capitalización de mercado de FML?

Su capitalización de mercado es de €10893.397127154120000, lo que coloca al activo en el puesto #9701. La capitalización de mercado proporciona una medida amplia del tamaño, la adopción y la confianza de los inversores.

¿Cuánta oferta de FML está circulando actualmente?

Hay 989852961.578506 tokens circulando en el mercado. Esta cantidad influye directamente en el equilibrio entre oferta y demanda, en la determinación del precio y en las expectativas de inflación.

¿Qué tan activo está el trading de FML hoy?

En el último día, FML generó €-- en volumen de trading. Un volumen fuerte suele indicar un mayor interés del mercado o reacciones a noticias recientes.

¿Cómo se compara el precio de hoy con los máximos y mínimos recientes?

Dentro de las últimas 24 horas, FML fluctuó entre €0E-14 y €0E-14, brindando a los traders información sobre la volatilidad a corto plazo y posibles zonas de ruptura.

Usuarios También Preguntan: Otras Preguntas Sobre FML

Última actualización de la página: 2026-08-12 17:15:19 (UTC+8)

Actualizaciones importantes de la industria para FML (FML)

Tiempo (UTC+8)TipoInformación
02-11 14:20:00Actualizaciones de la Industria
En las últimas 24 horas, salida neta de CEX de 59,400 ETH
02-10 18:39:21Datos On-chain
Ayer, el ETF despot de Bitcoin registró una transferencia neta de $144.9 millones, mientras que el ETF de Ethereum registró una transferencia neta de $57 millones
02-04 11:04:00Actualizaciones de la Industria
El índice de miedo cripto cae nuevamente a 14, el mercado permanece en zona de "miedo extremo"
02-04 00:48:00Actualizaciones de la Industria
$285 millones liquidados en toda la red en las últimas 24 horas, tanto posiciones largas como cortas eliminadas
02-01 01:12:00Actualizaciones de la Industria
Bitcoin cae por debajo del mínimo anterior de $80,600, alcanzando un nuevo mínimo desde el 11 de abril de 2025
01-28 07:44:00Actualizaciones de la Industria
El índice del dólar alcanza su nivel más bajo desde febrero de 2022, el mercado de criptos continúa su rally

Explorar más sobre FML

Más criptomonedas para explorar

Principales criptomonedas con datos de mercado disponibles en MEXC

POPULAR

Criptomonedas de moda que están acaparando la atención del mercado

Bitcoin

Bitcoin

BTC
Tether Gold

Tether Gold

GOLD(XAUT)
Monero

Monero

XMR
Ethereum

Ethereum

ETH
Solana

Solana

SOL

Recién Añadidos

Criptomonedas recientemente listadas y disponibles para operar

AI Router Protocol

AI Router Protocol

AIR

$0.05888
$0.05888$0.05888

+194.40%

Thinking Cat

Thinking Cat

HMM

$0.01625
$0.01625$0.01625

+306.25%

up

up

UPROBINHOOD

$0.2778
$0.2778$0.2778

-7.76%

DAPPOS

DAPPOS

DOS

$0.36313
$0.36313$0.36313

-14.79%

The Toad Pepe

The Toad Pepe

TOAD

$0.01378
$0.01378$0.01378

-25.31%

Top al alza

Las principales subidas de criptomonedas de hoy

Myros

Myros

MY

$0.0474
$0.0474$0.0474

+364.70%

aPriori

aPriori

APR

$0.36712
$0.36712$0.36712

+84.99%

TOFU Story

TOFU Story

TOFU

$0.0004647
$0.0004647$0.0004647

+75.35%

Jimothy The Raccoon

Jimothy The Raccoon

JIMOTHY

$0.009503
$0.009503$0.009503

+67.24%

Audiera

Audiera

BEAT

$1.31365
$1.31365$1.31365

+34.66%

Aviso legal

Los precios de las criptomonedas están sujetos a grandes riesgos de mercado y a la volatilidad de los precios. Debe invertir en proyectos y productos con los que esté familiarizado y en los que entienda los riesgos que conllevan. Debe considerar cuidadosamente su experiencia de inversión, su situación financiera, sus objetivos de inversión y su tolerancia al riesgo y consultar a un asesor financiero independiente antes de realizar cualquier inversión. Este material no debe interpretarse como asesoramiento financiero. La rentabilidad pasada no es un indicador fiable de la rentabilidad futura. El valor de su inversión puede bajar o subir, y es posible que no recupere el importe invertido. Usted es el único responsable de sus decisiones de inversión. MEXC no se hace responsable de las pérdidas que pueda sufrir. Para más información, consulte nuestras Condiciones de Uso y la Advertencia de Riesgo. Por favor, tenga también en cuenta que los datos relativos a la criptodivisa mencionada que se presentan aquí (como su precio actual en vivo) se basan en fuentes de terceros. Se le presentan "tal cual" y solo con fines informativos, sin representación ni garantía de ningún tipo. Los enlaces proporcionados a sitios de terceros tampoco están bajo el control de MEXC. MEXC no es responsable de la fiabilidad y exactitud de dichos sitios de terceros y de sus contenidos.

Fed restrictiva vs. ETF en auge

Fed restrictiva vs. ETF en augeFed restrictiva vs. ETF en auge

$172M de entradas ETF antes de NFP: ¿señal o trampa?