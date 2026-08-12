Precio de FML hoy

El precio actual de FML (FML) hoy es $ 0, con una variación del 0.00% en las últimas 24 horas. El tipo de cambio actual de FML a USD es $ 0 por FML.

FML actualmente está en el puesto #- por capitalización de mercado en $ 12,802.78, con un suministro circulante de 989.85M FML. Durante las últimas 24 horas, FML cotiza entre $ 0.0 (bajo) y $ 0.0 (alto), lo que refleja la actividad del mercado. Su máximo histórico se sitúa en $ 0.00117742, mientras que el mínimo histórico fue $ 0.

En el corto plazo, FML experimentó un cambio de -- en la última hora y de -14.28% en los últimos 7 días. En el último día, el volumen total de trading alcanzó los --.

Información del mercado de FML (FML)

Cap de mercado $ 12.80K$ 12.80K $ 12.80K Volumen (24H) ---- -- Cap. de mercado totalmente diluida $ 12.80K$ 12.80K $ 12.80K Suministro de Circulación 989.85M 989.85M 989.85M Suministro total 989,852,961.578506 989,852,961.578506 989,852,961.578506

La capitalización de mercado actual de FML es de $ 12.80K, con un volumen de trading en 24 horas de --. El suministro circulante de FML es de 989.85M, con un suministro total de 989852961.578506. Su valor totalmente diluido (FDV) es de $ 12.80K.