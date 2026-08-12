Precio de FIDEL hoy

El precio actual de FIDEL (FIDEL) hoy es $ 0, con una variación del 5.35% en las últimas 24 horas. El tipo de cambio actual de FIDEL a USD es $ 0 por FIDEL.

FIDEL actualmente está en el puesto #- por capitalización de mercado en $ 24,876, con un suministro circulante de 945.28M FIDEL. Durante las últimas 24 horas, FIDEL cotiza entre $ 0 (bajo) y $ 0 (alto), lo que refleja la actividad del mercado. Su máximo histórico se sitúa en $ 0.00100894, mientras que el mínimo histórico fue $ 0.

En el corto plazo, FIDEL experimentó un cambio de +0.11% en la última hora y de -9.63% en los últimos 7 días. En el último día, el volumen total de trading alcanzó los --.

Información del mercado de FIDEL (FIDEL)

Cap de mercado $ 24.88K$ 24.88K $ 24.88K Volumen (24H) ---- -- Cap. de mercado totalmente diluida $ 24.88K$ 24.88K $ 24.88K Suministro de Circulación 945.28M 945.28M 945.28M Suministro total 945,283,662.7035158 945,283,662.7035158 945,283,662.7035158

La capitalización de mercado actual de FIDEL es de $ 24.88K, con un volumen de trading en 24 horas de --. El suministro circulante de FIDEL es de 945.28M, con un suministro total de 945283662.7035158. Su valor totalmente diluido (FDV) es de $ 24.88K.