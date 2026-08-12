Precio de febu hoy

El precio actual de febu (FEBU) hoy es $ 0, con una variación del 1.46% en las últimas 24 horas. El tipo de cambio actual de FEBU a USD es $ 0 por FEBU.

febu actualmente está en el puesto #- por capitalización de mercado en $ 507,380, con un suministro circulante de 994.18M FEBU. Durante las últimas 24 horas, FEBU cotiza entre $ 0 (bajo) y $ 0 (alto), lo que refleja la actividad del mercado. Su máximo histórico se sitúa en $ 0.0092188, mientras que el mínimo histórico fue $ 0.

En el corto plazo, FEBU experimentó un cambio de -1.85% en la última hora y de -13.10% en los últimos 7 días. En el último día, el volumen total de trading alcanzó los $ 149.02K.

Información del mercado de febu (FEBU)

Cap de mercado $ 507.38K$ 507.38K $ 507.38K Volumen (24H) $ 149.02K$ 149.02K $ 149.02K Cap. de mercado totalmente diluida $ 507.38K$ 507.38K $ 507.38K Suministro de Circulación 994.18M 994.18M 994.18M Suministro total 994,183,744.683994 994,183,744.683994 994,183,744.683994

La capitalización de mercado actual de febu es de $ 507.38K, con un volumen de trading en 24 horas de $ 149.02K. El suministro circulante de FEBU es de 994.18M, con un suministro total de 994183744.683994. Su valor totalmente diluido (FDV) es de $ 507.38K.