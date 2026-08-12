Precio de Evrmore hoy

El precio actual de Evrmore (EVR) hoy es $ 0, con una variación del 0.00% en las últimas 24 horas. El tipo de cambio actual de EVR a USD es $ 0 por EVR.

Evrmore actualmente está en el puesto #- por capitalización de mercado en $ 218,805, con un suministro circulante de 11.12B EVR. Durante las últimas 24 horas, EVR cotiza entre $ 0.0 (bajo) y $ 0.0 (alto), lo que refleja la actividad del mercado. Su máximo histórico se sitúa en $ 0, mientras que el mínimo histórico fue $ 0.

En el corto plazo, EVR experimentó un cambio de -- en la última hora y de -0.00% en los últimos 7 días. En el último día, el volumen total de trading alcanzó los --.

Información del mercado de Evrmore (EVR)

Cap de mercado $ 218.81K$ 218.81K $ 218.81K Volumen (24H) ---- -- Cap. de mercado totalmente diluida $ 218.82K$ 218.82K $ 218.82K Suministro de Circulación 11.12B 11.12B 11.12B Suministro total 11,121,796,996.26589 11,121,796,996.26589 11,121,796,996.26589

La capitalización de mercado actual de Evrmore es de $ 218.81K, con un volumen de trading en 24 horas de --. El suministro circulante de EVR es de 11.12B, con un suministro total de 11121796996.26589. Su valor totalmente diluido (FDV) es de $ 218.82K.