Precio de Everscale hoy

El precio actual de Everscale (EVER) hoy es $ 0.0030279, con una variación del 0.44% en las últimas 24 horas. El tipo de cambio actual de EVER a USD es $ 0.0030279 por EVER.

Everscale actualmente está en el puesto #- por capitalización de mercado en $ 6,011,988, con un suministro circulante de 1.99B EVER. Durante las últimas 24 horas, EVER cotiza entre $ 0.0030043 (bajo) y $ 0.00315825 (alto), lo que refleja la actividad del mercado. Su máximo histórico se sitúa en $ 2.9, mientras que el mínimo histórico fue $ 0.00220163.

En el corto plazo, EVER experimentó un cambio de -0.25% en la última hora y de -5.72% en los últimos 7 días. En el último día, el volumen total de trading alcanzó los $ 15.72K.

Información del mercado de Everscale (EVER)

Cap de mercado $ 6.01M$ 6.01M $ 6.01M Volumen (24H) $ 15.72K$ 15.72K $ 15.72K Cap. de mercado totalmente diluida $ 6.41M$ 6.41M $ 6.41M Suministro de Circulación 1.99B 1.99B 1.99B Suministro total 2,117,508,291.0 2,117,508,291.0 2,117,508,291.0

La capitalización de mercado actual de Everscale es de $ 6.01M, con un volumen de trading en 24 horas de $ 15.72K. El suministro circulante de EVER es de 1.99B, con un suministro total de 2117508291.0. Su valor totalmente diluido (FDV) es de $ 6.41M.