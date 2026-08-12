Precio de edeXa hoy

El precio actual de edeXa (EDX) hoy es $ 0.01254729, con una variación del 0.02% en las últimas 24 horas. El tipo de cambio actual de EDX a USD es $ 0.01254729 por EDX.

edeXa actualmente está en el puesto #- por capitalización de mercado en $ 9,542,281, con un suministro circulante de 760.51M EDX. Durante las últimas 24 horas, EDX cotiza entre $ 0.01254426 (bajo) y $ 0.01255313 (alto), lo que refleja la actividad del mercado. Su máximo histórico se sitúa en $ 0.07137, mientras que el mínimo histórico fue $ 0.

En el corto plazo, EDX experimentó un cambio de -- en la última hora y de +0.02% en los últimos 7 días. En el último día, el volumen total de trading alcanzó los $ 1.54.

Información del mercado de edeXa (EDX)

Cap de mercado $ 9.54M$ 9.54M $ 9.54M Volumen (24H) $ 1.54$ 1.54 $ 1.54 Cap. de mercado totalmente diluida $ 31.37M$ 31.37M $ 31.37M Suministro de Circulación 760.51M 760.51M 760.51M Suministro total 2,500,000,000.0 2,500,000,000.0 2,500,000,000.0

La capitalización de mercado actual de edeXa es de $ 9.54M, con un volumen de trading en 24 horas de $ 1.54. El suministro circulante de EDX es de 760.51M, con un suministro total de 2500000000.0. Su valor totalmente diluido (FDV) es de $ 31.37M.