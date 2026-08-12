Precio de Dtravel hoy

El precio actual de Dtravel (TRVL) hoy es $ 0, con una variación del 1.64% en las últimas 24 horas. El tipo de cambio actual de TRVL a USD es $ 0 por TRVL.

Dtravel actualmente está en el puesto #- por capitalización de mercado en $ 410,206, con un suministro circulante de 519.07M TRVL. Durante las últimas 24 horas, TRVL cotiza entre $ 0 (bajo) y $ 0 (alto), lo que refleja la actividad del mercado. Su máximo histórico se sitúa en $ 1.56, mientras que el mínimo histórico fue $ 0.

En el corto plazo, TRVL experimentó un cambio de +0.24% en la última hora y de -6.07% en los últimos 7 días. En el último día, el volumen total de trading alcanzó los $ 33.05K.

Información del mercado de Dtravel (TRVL)

Cap de mercado $ 410.21K$ 410.21K $ 410.21K Volumen (24H) $ 33.05K$ 33.05K $ 33.05K Cap. de mercado totalmente diluida $ 790.28K$ 790.28K $ 790.28K Suministro de Circulación 519.07M 519.07M 519.07M Suministro total 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0

La capitalización de mercado actual de Dtravel es de $ 410.21K, con un volumen de trading en 24 horas de $ 33.05K. El suministro circulante de TRVL es de 519.07M, con un suministro total de 1000000000.0. Su valor totalmente diluido (FDV) es de $ 790.28K.