Precio de dotmoovs hoy

El precio actual de dotmoovs (MOOV) hoy es $ 0, con una variación del 0.87% en las últimas 24 horas. El tipo de cambio actual de MOOV a USD es $ 0 por MOOV.

dotmoovs actualmente está en el puesto #- por capitalización de mercado en $ 233,732, con un suministro circulante de 1.00B MOOV. Durante las últimas 24 horas, MOOV cotiza entre $ 0 (bajo) y $ 0 (alto), lo que refleja la actividad del mercado. Su máximo histórico se sitúa en $ 0.096391, mientras que el mínimo histórico fue $ 0.

En el corto plazo, MOOV experimentó un cambio de -0.00% en la última hora y de -0.08% en los últimos 7 días. En el último día, el volumen total de trading alcanzó los $ 1.03K.

Información del mercado de dotmoovs (MOOV)

Cap de mercado $ 233.73K$ 233.73K $ 233.73K Volumen (24H) $ 1.03K$ 1.03K $ 1.03K Cap. de mercado totalmente diluida $ 233.73K$ 233.73K $ 233.73K Suministro de Circulación 1.00B 1.00B 1.00B Suministro total 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0

La capitalización de mercado actual de dotmoovs es de $ 233.73K, con un volumen de trading en 24 horas de $ 1.03K. El suministro circulante de MOOV es de 1.00B, con un suministro total de 1000000000.0. Su valor totalmente diluido (FDV) es de $ 233.73K.