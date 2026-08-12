Precio de DooDoo hoy

El precio actual de DooDoo (DOODOO) hoy es $ 0.01823154, con una variación del 0.36% en las últimas 24 horas. El tipo de cambio actual de DOODOO a USD es $ 0.01823154 por DOODOO.

DooDoo actualmente está en el puesto #- por capitalización de mercado en $ 76,574, con un suministro circulante de 4.20M DOODOO. Durante las últimas 24 horas, DOODOO cotiza entre $ 0.01792378 (bajo) y $ 0.01833684 (alto), lo que refleja la actividad del mercado. Su máximo histórico se sitúa en $ 2.3, mientras que el mínimo histórico fue $ 0.01703013.

En el corto plazo, DOODOO experimentó un cambio de +0.23% en la última hora y de +2.83% en los últimos 7 días. En el último día, el volumen total de trading alcanzó los $ 2.15.

Información del mercado de DooDoo (DOODOO)

Cap de mercado $ 76.57K$ 76.57K $ 76.57K Volumen (24H) $ 2.15$ 2.15 $ 2.15 Cap. de mercado totalmente diluida $ 76.57K$ 76.57K $ 76.57K Suministro de Circulación 4.20M 4.20M 4.20M Suministro total 4,200,000.0 4,200,000.0 4,200,000.0

La capitalización de mercado actual de DooDoo es de $ 76.57K, con un volumen de trading en 24 horas de $ 2.15. El suministro circulante de DOODOO es de 4.20M, con un suministro total de 4200000.0. Su valor totalmente diluido (FDV) es de $ 76.57K.