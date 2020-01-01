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Principales tokens de Ecosistema Aptos por capitalización de mercado

Explora las criptomonedas con mejor rendimiento en el mercado en este sector: Ecosistema Aptos. Las criptomonedas que aparecen a continuación están clasificadas por capitalización de mercado, lo que te permite seguir fácilmente tendencias del mercado y descubrir oportunidades de inversión.

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Moneda
Precio
Últimos 7 días
Acción
1
Ethereum
Ethereum
ETH
$ 1,892.31
+0.10%
+0.85%
-1.21%
$ 228.15B
$ 95.83K
2
Tether
Tether
USDT
$ 0.999107
0.00%
0.00%
+0.01%
$ 183.01B
$ 34.30B
3
USDCoin
USDCoin
USDC
$ 1.00079
0.00%
-0.01%
-0.02%
$ 74.86B
$ 57.86M
4
Wrapped BTC
Wrapped BTC
WBTC
$ 63,884.08
+0.13%
-0.15%
-1.57%
$ 7.44B
$ 7.79
5
Ethena USDe
Ethena USDe
USDE
$ 1.0009
+0.01%
-0.02%
-0.01%
$ 4.49B
$ 5.07M
6
USD1
USD1
USD1
$ 1.00037
0.00%
+0.01%
-0.01%
$ 4.40B
$ 2.17M
7
BlackRock USD Institutional Digital Liquidity Fund
BlackRock USD Institutional Digital Liquidity Fund
BUIDL
$ 1
0.00%
--
0.00%
$ 2.74B
--
8
Ondo US Dollar Yield
Ondo US Dollar Yield
USDY
$ 1.14
0.00%
0.00%
0.00%
$ 2.14B
$ 806.27K
9
Ethena Staked USDe
Ethena Staked USDe
SUSDE
$ 1.24
0.00%
0.00%
0.00%
$ 1.47B
$ 6.46M
10
PancakeSwap
PancakeSwap
CAKE
$ 1.457
+0.27%
+1.11%
+3.83%
$ 514.78M
$ 314.07K
11
Aptos
Aptos
APT
$ 0.5737
-0.02%
-1.54%
-3.71%
$ 479.55M
$ 94.50K
12
Bonk
Bonk
BONK
$ 0.000002346
+1.34%
-1.96%
-16.29%
$ 206.70M
$ 169.64B
13
Universal BTC
Universal BTC
UNIBTC
$ 63,731
+0.01%
+0.00%
-0.99%
$ 190.18M
$ 221.31
14
ApeCoin
ApeCoin
APE
$ 0.1292
+0.39%
-1.37%
-4.07%
$ 129.60M
$ 1.14M
15
Frax USD
Frax USD
FRXUSD
$ 0.999188
+0.02%
0.00%
-0.05%
$ 111.48M
$ 2.08M
16
Apollo Diversified Credit Securitize Fund
Apollo Diversified Credit Securitize Fund
ACRED
$ 1,106.27
+0.08%
+0.00%
+0.28%
$ 95.01M
--
17
Bedrock BTC
Bedrock BTC
BRBTC
$ 62,482
0.00%
--
0.00%
$ 50.03M
$ 127.66
18
Dogelon Mars
Dogelon Mars
ELON
$ 0.00000002694
+0.15%
+1.05%
-6.33%
$ 26.90M
$ 3.08T
19
Goatseus Maximus
Goatseus Maximus
GOAT
$ 0.01405
-0.14%
-0.92%
+5.73%
$ 14.03M
$ 4.75M
20
Abelian
Abelian
ABEL
$ 0.06341
+0.11%
-1.07%
-6.13%
$ 7.49M
$ 177.72K
21
MARBLEX
MARBLEX
MBX
$ 0.02245
+0.13%
-3.89%
-2.35%
$ 6.25M
$ 2.57M
22
SWEAT
SWEAT
SWEAT
$ 0.00034513
+0.01%
+0.01%
-11.24%
$ 4.62M
$ 13.92K
23
Thala APT
Thala APT
THAPT
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-0.07%
-0.01%
-3.47%
$ 4.07M
$ 273.17
24
PACT
PACT
PACT
$ 0.00011914
-1.22%
-0.11%
+12.12%
$ 3.94M
$ 10.78K
25
Amnis Aptos
Amnis Aptos
AMAPT
$ 0.574857
+0.01%
-0.01%
-3.74%
$ 3.65M
$ 165.07
26
Hyperion
Hyperion
RION
$ 0.166
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+2.08%
+2.90%
$ 3.17M
$ 357.38K
27
Hyperion Staked Aptos
Hyperion Staked Aptos
STAPT
$ 0.750856
0.00%
--
0.00%
$ 1.79M
$ 2.87K
28
Propbase
Propbase
PROPS
$ 0.003467
-0.03%
+4.67%
+1.88%
$ 1.70M
$ 59.86M
29
Amnis Staked Aptos Coin
Amnis Staked Aptos Coin
STAPT
$ 0.697591
0.00%
-0.01%
-3.56%
$ 1.41M
$ 46.53
30
Cellframe
Cellframe
CELL
$ 0.03763
+0.08%
-0.74%
+4.35%
$ 1.08M
$ 2.00M
31
Fiamma BTC
Fiamma BTC
FIABTC
$ 61,009
0.00%
--
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$ 1.02M
$ 47.24
32
Thala
Thala
THL
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$ 537.31K
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33
CheckDot
CheckDot
CDT
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--
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$ 242.77K
$ 96.17
34
AURO USDA
AURO USDA
USDA
$ 0.999111
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--
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$ 224.75K
$ 1.68
35
Gui Inu
Gui Inu
GUI
$ 1.49871E-7
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$ 83.31K
--
36
DooDoo
DooDoo
DOODOO
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$ 2.15
37
Kofi Aptos
Kofi Aptos
KAPT
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--
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$ 58.34K
$ 3.94K
38
BUBBLES
BUBBLES
BUBBLES
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--
39
Move Dollar
Move Dollar
MOD
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+0.18%
+0.00%
+0.28%
$ 33.05K
$ 4.90K
40
AURO Finance
AURO Finance
AURO
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--
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$ 16.07K
$ 0.01
41
Echo
Echo
ECHO
$ 0.003372
-0.32%
+2.06%
+2.65%
--
$ 16.06M
42
Amnis Finance
Amnis Finance
AMI
$ 0.001423
-1.19%
-1.26%
+8.62%
--
$ 37.98M

Preguntas frecuentes

¿Cuáles son los tokens de Ecosistema Aptos y por qué son populares?
Los tokens de Ecosistema Aptos representan un grupo de proyectos de criptomonedas centrados en un tema o tecnología compartida. Esta categoría ha atraído una atención significativa por parte de los operadores, con 42 tokens que actualmente se rastrean en MEXC y una capitalización de mercado combinada de $510.55B.
¿Cuál es el token de Ecosistema Aptos con el mejor rendimiento en este momento?
Entre los tokens de Ecosistema Aptos rastreados en MEXC, PROPS ha mostrado el mejor desempeño reciente con un cambio de precio de 4.67% en las últimas 24 horas. Los datos de rendimiento se actualizan en tiempo real y pueden variar según las condiciones del mercado.
¿Cuántos tokens de Ecosistema Aptos están listados en MEXC?
MEXC actualmente realiza un seguimiento de 42 tokens de Ecosistema Aptos, que abarcan tanto proyectos negociables como proyectos de prelistado. ETH, USDT, USDC se encuentra entre los tokens populares de Ecosistema Aptos. Regularmente se añaden nuevos tokens a medida que la categoría evoluciona.
¿Cuál es la capitalización de mercado total de la categoría Ecosistema Aptos?
La capitalización de mercado combinada de todos los tokens de la categoría Ecosistema Aptos es de aproximadamente $510.55B. Esta cifra refleja el valor agregado de la categoría y está sujeta a las fluctuaciones del mercado en tiempo real.

Aviso legal

La inclusión de activos digitales en el sector Ecosistema Aptos, junto con las reglas de clasificación y los datos de mercado, proviene de terceros independientes. La inclusión de un token en esta categoría no constituye un respaldo, una garantía ni una recomendación de inversión por parte de MEXC. Todo el contenido es meramente informativo. Los precios de las criptomonedas están sujetos a fluctuaciones del mercado; te recomendamos que realices tu propia investigación y operes con precaución.